NBA faz parceria com operadora para conteúdo inédito pelo celular

NBA e Vivo anunciaram nesta segunda-feira uma parceria para a distribuição de conteúdo pelo celular. Clientes da operadora poderão assistir a jogos ao vivo e ter acesso a conteúdo exclusivo mediante a contratação de planos com condições especiais. Os valores são até 50% menores em relação às opções digitais disponíveis no mercado - planos variam entre R$ 3,99 (básico semanal) e R$ 19,99 (premium mensal). Para isso, os clientes terão a facilidade de assinar o serviço com o pagamento em sua conta de celular ou por meio de créditos pré-pagos, dependendo do plano.

O serviço é oferecido por meio do aplicativo NBA, lançado pela Vivo com exclusividade para todos os seus clientes móveis (planos pré-pago, pós-pago e controle). Pelo app, os clientes terão acesso ao NBA League Pass e poderão acompanhar a temporada regular, os playoffs, as finais e também o All-Star Weekend (fim de semana do All-Star Game). Os assinantes terão acesso ao mobile view, uma funcionalidade inovadora e desenvolvida exclusivamente para oferecer uma experiência única para aqueles que assistem aos jogos pelo celular. Este recurso oferece uma câmera exclusiva para dispositivos móveis com closes ainda mais fechados, deixando o espectador mais próximo das jogadas.

O aplicativo dará acesso também a conteúdos especiais da liga, como melhores momentos, entrevistas exclusivas, jogos clássicos, documentários, bastidores da NBA, entre outros, alguns deles nunca exibidos na TV. Como parte do acordo, a Vivo passa a ser a operadora oficial da NBA no Brasil, podendo oferecer oportunidades e promoções aos clientes Vivo, além de participar de eventos locais e também nos Estados Unidos e utilizar as marcas NBA em campanhas de comunicação e lojas/pontos de vendas.

"Estamos muito felizes em apresentar esta parceria com a Vivo, um acordo inédito, pioneiro em termos de conteúdo de esportes, que vai tornar a NBA ainda mais acessível ao público, oferecendo jogos ao vivo e conteúdo exclusivo.Vamos levar o basquete a novos patamares em termos de popularidade, um passo importante na consolidação da NBA no Brasil", afirmou Arnon de Mello Neto, vice-presidente da NBA para a América Latina.