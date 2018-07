NBA ganha destaque na imprensa internacional

SÃO PAULO - O calendário apertado da NBA movimenta a imprensa mundial. Devido ao longo impasse entre os jogadores e as franquias, o início da liga norte-americana de basquete ficou marcado para dia 25 de dezembro de 2011.

A divulgação da tabela com 66 jogos e maratona para as equipes ganhou destaque nas páginas dos norte-americanos The New York Times e USA Today, do espanhol Marca e do italiano La Gazzetta dello Sport.