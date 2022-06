NBA House reabre suas portas para as finais e tem volta do público depois de dois anos

Enquanto Golden State Warriors e Boston Celtics disputavam a primeira partida das finais da NBA, em São Francisco, nesta quinta-feira, a NBA House no Brasil reabria suas portas para o público amante do basquete. Após dois anos sem o evento, que já faz parte do calendário da cidade de São Paulo, o "coração do basquete no Brasil" voltou, em um espaço de mais de 4 mil metros quadrados, com novidades para os seguidores do esporte. A pandemia barrou as últimas edições.

Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil, disse ao Estadão ter renovado sua alegria em poder voltar a realizar o evento, após duas temporadas sem ele por causa da covid e suas precauções. "É muito bom poder estar de volta com os nossos parceiros, os nossos fãs, não só para celebrar a volta aos eventos presenciais, mas também para celebrar essa edição única da nossa temporada, em que a gente comemora os 75 anos da NBA".

Localizado no Shopping Eldorado, em Pinheiros, zona oeste da cidade, a NBA House conta, além da transmissão ao vivo das partidas finais, com uma série de eventos e atrações para o público, desde entusiastas apenas do basquete até os torcedores mais fanáticos. Em um ambiente com cara de arena, os fãs se sentem imersos, através dos sons e das imagens, à experiência da NBA.

Os torcedores que visitarem o espaço terão a chance de ver, de perto, e tirar fotos com alguns dos itens mais valorizados da Liga de Basquete dos Estados Unidos. Uma réplica do Troféu Larry O'Brien, dado à franquia campeã, camisas autografadas por Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo, e a "Diamond Ball", um dos símbolos da temporada de 75 anos da NBA. Curry, aliás, fez uma primeira partida muito boa com seu Golden State Warriors, apesar da derrota no Jogo 1 para o Boston Celtics.

"A NBA House é um grande cartão de visitas. É a casa da NBA, onde os brasileiros podem vir curtir com a gente", afirma Vicentini, que também analisa o fato de que o número de fãs de basquete no Brasil mais que dobrou nos últimos anos. "Hoje, nós temos mais de 45 milhões de apaixonados no Brasil, e é muito bom ver que a NBA House virou parte do calendário para o brasileiro".

Próximo à entrada, a NBA House presta homenagens aos 76 maiores atletas da história do basquete americano, que compõe o "dream team icônico" dos 75 anos da NBA. Com ilustrações feitas pelo artista NetoSeteOito, a "Parede Diamante" conta com alguns dos ídolos do esporte e o símbolo do aniversário da Liga. Kobe Bryant, ídolo dos Lakers e que morreu em 2020 vítima de um acidente de helicóptero, é um dos destaques e se encontra ao centro da composição artística, tamanha sua representatividade. Há muitas coisas para ver na Casa.

Na parte do entretenimento, os fãs têm acesso a diversas áreas para se divertir com desafios de arremesso, por exemplo, e com direito a brindes dos parceiros da NBA House. Na Meia-Quadra digital, ponto central do evento, o público pode participar de mais desafios e brincadeiras e dos 'Super Drills Challenges', com a chance ganhar brindes exclusivos da NBA, como camisas oficiais de jogos e agasalhos. A concepção da Casa é não deixar ninguém sem provar do basquete, mesmo seja um único arremesso.

Na Game Arena, mezanino localizado próximo à entrada principal, os fãs têm a chance de experimentar o NBA2K 75th Edition, edição comemorativa do videogame NBA 2K22 pelo aniversário de 75 anos da NBA. É um game. Além disso, o espaço é próximo aos três estúdios de transmissão da NBA House, onde o público pode ver de perto as gravações e seus apresentadores favoritos.

"Nós investimos muito nas experiências para os fãs realmente se deliciarem aqui dentro. Você consegue ter desafio de habilidades, brincar e dançar, tudo para as famílias interagirem com a gente", comenta Vicentini. "Eu confesso que ainda não descobri qual a minha principal paixão aqui dentro, mas ao longo das noites, eu vou descobrir", brinca o líder da NBA no Brasil. O local ficará aberto até o fim da final da competição. Apenas o Jogo 1 aconteceu.

Para aqueles que quiserem levar uma recordação especial do local, a NBA Store coloca a venda itens exclusivos para torcedores e fãs. A loja conta com variedade de itens, como camisas de jogo e retrô, artigos esportivos e camisetas comemorativas das finais, além de canecas, pulseiras e bolas. É uma das maneiras de entrar no espírito do basquete, além de estar na NBA House.

Nesta quinta-feira, quando aconteceu o primeiro jogo das finais da NBA, a arena recebeu a presença de famosos e um enorme público. "A expectativa para esse ano é de recebermos 35 mil fãs", diz Vicentini. Além da transmissão da partida, o intervalo contou com a apresentação de dançarinas e do mascote do Atlanta Hawks, o "Harry, The Hawk".

SERVIÇO

A vitória dos Celtics, no último quarto, levou a torcida ao delírio, um verdadeiro cartão de visitas para o primeiro dia das finais na "casa do basquete". A NBA House ficará aberta até o dia 19 de junho, das 13h às 19h nos "Fan days" e a partir das 19h quando tiver jogos das finais, entre Boston Celtics e Golden State Warriors. Os ingressos podem ser comprados através do site da Eventim, ao custo a partir de R$ 40.

Um detalhe importante do evento é que, para entrar, será necessário apresentar a declaração de status de vacinação via aplicativo Chronus i-Passport e documento oficial com foto. Para os não-vacinados ou quem tem apenas uma dose é necessária a apresentação do teste negativo para Covid-19 do tipo antígeno ou RT-PCR.

O Chronus i-Passport foi iniciativa da Mooh!Tech, empresa franco-brasileira que desenvolveu a tecnologia do passaporte da vacinação para os jogos da seleção brasileira dentro do país, em parceria com a CBF, para o GP São Paulo de Fórmula 1, Stock Car, e em eventos mundiais como o Super Bowl e Indoshinhe, no Stade de France, em Paris.

"Queremos continuar incentivando a população a ter mais cuidado com a própria saúde com o uso das informações no aplicativo. Nossa intenção, ao fazer o maior evento interativo do mundo, é mostrar que precisamos manter sempre os cuidados, seja em momento de pandemia ou fora dela", afirmou Everton Cruz, CEO da Mooh!Tech.