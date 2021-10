Confira onde assistir os jogos da temporada 2021-2022 da NBA

A temporada 2021-2022 da NBA está chegando! Nesta terça-feira, a nova edição da liga de basquete mais importante do mundo tem seu início com dois duelos de gente grande. O Brooklyn Nets visita o atual campeão Milwaukee Bucks às 20h30 (horário de Brasília) enquanto mais tarde, às 23 horas, o Golden State Warriors de Stephen Curry encara o Los Angeles Lakers, do astro LeBron James.

Nets x Bucks abre a nova temporada da NBA com certa polêmica fora das quadras. Isso porque Kyrie Irving, um dos astros da franquia de Brooklyn, está fora de combate por tempo indeterminado. O armador irá desfalcar sua equipe, pois se recusa a tomar vacina contra a covid-19. Tanto a liga como autoridades sanitárias de Nova York e dos Estados Unidos impedem que pessoas não imunizadas estejam em arenas fechadas. Cerca de 96% dos jogadores da NBA se vacinaram.

A ausência é bem significativa visto que, do outro lado, estão os atuais campeões. O Milwaukee Bucks, liderado por Giannis Antetokounmpo, vem focado para defender o título. O astro grego é prova disso, visto que da última vez que entrou em quadra numa partida de vital importância, deu tudo de si e teve um dos melhores desempenhos de sua vida: 50 pontos e 14 rebotes. Esta é a terceira melhor marca de pontos e rebotes na história das finais da NBA.

No segundo confronto da noite, o Los Angeles Lakers recebe o Golden State Warriors. De um lado, LeBron James terá a companhia de novos e importantes reforços em busca de mais um título. Carmelo Anthony e Russell Westbrook chegaram, enquanto Anthony Davis continuou. Dwight Howard e Rajon Rondo também retornaram em busca de um novo anel. Já a franquia de Oakland tem em Stephen Curry a esperança de se reerguer. O time que já foi considerado imbatível e um dos maiores da história quer apagar as últimas edições de sua história, superar as recentes lesões e voltar a brigar entre os grandes.

Esta temporada será a primeira desde a edição 2018/2019 em que todos os times jogarão os 82 compromissos previstos. As franquias jogaram cerca de 64 a 75 partidas na temporada 2019/2020 em razão da interrupção da pandemia do novo coronavírus. O último campeonato foi reduzido para 72 compromissos com uma pré-temporada atípica, também afetada pela covid-19.

No Brasil, diversidade não falta para quem quiser assistir aos jogos da nova edição da NBA. Os duelos do primeiro dia serão transmitidos pelo canal fechado SporTV. Mas, TV aberta e Internet serão outros meios que os torcedores poderão ter para não perder nenhum detalhe. Tem para todos os gostos!

Confira o número de partidas que cada plataforma credenciada terá:

TNT - 72

Gaules - 72

ESPN - 123

SporTV - 99

Band - 48

League Pass (Vivo) - 25

YouTube Bud - 25