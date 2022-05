Dallas Mavericks vence o Phoenix Suns e empata série nos playoffs da NBA; Heat avança

Sem encontrar qualquer sinal de facilidade nestes playoffs, mesmo depois de ser o dono da melhor campanha na temporada regular da NBA, o Phoenix Suns voltou a sofrer na noite desta quinta-feira. Com atuação abaixo do esperado, perdeu para o Dallas Mavericks por 113 a 86, fora de casa, e agora terá que disputar o jogo 7 desta série. Em outro confronto da noite, o Miami Heat eliminou o Philadelphia 76ers.

O duelo envolvendo Suns e Mavericks será o primeiro desta edição da NBA a precisar do sétimo jogo. Os dois times estão empatados em 3 a 3 após a vitória da equipe de Dallas na quinta. A partida decisiva está marcada para a noite de domingo, na casa do Phoenix. O vencedor vai disputar a final da Conferência Oeste contra quem avançar da disputa entre Golden State Warriors e Memphis Grizzlies — os Warriors lideram por 3 a 2.

Em Dallas, os Mavericks fizeram sua melhor atuação da série até agora. Dominaram desde o início e praticamente consolidaram o triunfo ainda no segundo quarto. Foi quando a vantagem chegou a alcançar 17 pontos de diferença no placar.

Luka Doncic foi o grande destaque da partida. Cestinha, anotou 33 pontos e terminou a noite perto de um "triple-double" ao registrar 11 rebotes e oito assistências. Apesar do grande desempenho ofensivo, o astro atribuiu a vitória ao desempenho da defesa. "Acho que ganhamos este jogo por causa do trabalho da defesa", comentou. "Temos agora mais um jogo. Será divertido. São os playoffs e vamos dar toda a nossa energia."

Os Mavericks ainda contaram com as boas atuações de Reggie Bullock, responsável por 19 pontos e sete rebotes, e Jalen Brunson, autor de 18 pontos. Pelos Suns, em noite pouco inspirada, Deandre Ayton liderou a equipe com um "double-double" de 21 pontos e 11 rebotes. Devin Booker, em performance aquém do esperado, contribuiu com 19 pontos e oito rebotes. Chris Paul anotou 13 pontos e quatro assistências.

Pela Conferência Leste, o Miami Heat fechou a série, avançou à final e despachou o Philadelphia 76ers ao vencer o sexto jogo por 99 a 90, atuando fora de casa. O melhor time da conferência na temporada regular se tornou o primeiro finalista de conferência ao encerrar o confronto por 4 a 2 na série melhor de sete jogos.

E agora aguarda a definição do seu rival, que sairá do duelo entre Milwaukee Bucks, atual campeão da NBA, e Boston Celtics - os Bucks está na frente, por 3 a 2.

Na noite de quinta, os Sixers apresentaram boa atuação coletiva, mas o trio formado por Joel Embiid (20 pontos e 12 rebotes), Tyrese Maxey (20 pontos e quatro assistências) e Shake Milton (15 pontos) acabou ofuscado pela grande performance individual de Jimmy Butler, autor de 32 pontos, oito rebotes e quatro assistências.