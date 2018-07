Campeões de divisão da NBA não terão vaga garantida nos playoffs

A NBA anunciou na noite da última terça-feira uma importante mudança no critério de classificação para os playoffs, que entrará em vigor já a partir da próxima temporada. Ao contrário do que vinha acontecendo até agora, os campeões de cada uma das seis divisões da liga não terão mais vaga garantida na pós-temporada.

A direção da NBA aprovou com unanimidade a alteração, que fará com que apenas a campanha das equipes seja levada em consideração na classificação de cada conferência na temporada regular. Assim, os oito melhores times do Leste e do Oeste avançarão aos playoffs ranqueados pelo número de vitórias e derrotas.

A NBA é dividida em seis divisões (Atlântico, Central e Sudeste, no Leste, e Noroeste, Pacífico e Sudoeste, no Oeste) e até a temporada 2014/2015 os campeões de cada uma delas tinha classificação garantida entre os quatro primeiros de sua respectiva conferência, mesmo que tivesse números piores que times abaixo deles.

Isto aconteceu, por exemplo, no último campeonato, quando o Portland Trail Blazers, campeão da divisão Noroeste, passou como quarto colocado do Oeste, mesmo tendo apenas a sexta melhor campanha da conferência. A justificativa da NBA era que os campeões das divisões mereciam ter vantagem do mando de quadra nos playoffs.

Com a mudança, o título das divisões servirá somente como um dos critérios de desempate. Um time ficará na frente de outro com mesmo retrospecto na classificação final se levar vantagem no confronto direto. Se o empate for mantido, aquele que conquistou sua divisão será beneficiado.