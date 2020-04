NBA, Nets e Knicks se unem e doam 1 milhão de máscaras para o Estado de Nova York

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou que a NBA, o New York Knicks e o Brooklyn Nets doaram, juntos, um milhão de máscaras cirúrgicas para os trabalhadores essenciais do Estado, que é o epicentro da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos.

"Somos mais do que gratos por esse presente tão essencial", escreveu em suas redes sociais o governador Andrew Cuomo. Hospitais de Nova York também vão receber 2 mil ventiladores respiratórios, doados por Joe Tsai, proprietário dos Nets.

Desde que a pandemia começou, a NBA foi uma das primeiras entidades mundiais a tomar medidas drásticas para conter o vírus. Diversos jogadores contraíram a doença, o mais notável dele foi o astro Kevin Durant, do Brooklyn Nets. Rudy Gobert e Donovan Mitchell, do Utah Jazz, foram os primeiros casos noticiados.

Várias franquias, dirigentes e jogadores da NBA já colaboraram no combate à covid-19 com doações em dinheiro destinadas a hospitais e também a funcionários que estão sem trabalhar por causa da paralisação das competições.

O Estado Nova York é o mais afetado pelo covid-19 nos Estados Unidos Segundo dados oficiais, atualizados neste domingo, são mais de 122 mil casos confirmados, com mais de 4.159 mortes. No país, já foram computados 300 mil casos e mais de 8 mil óbitos.

NEW: The @NBA is contributing 1 million desperately needed surgical masks for New York's essential workers in collaboration with @nyknicks, @BrooklynNets and China's Consul General Huang Ping.

New York thanks you.

We are beyond grateful for this gift of critically needed PPE. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 4, 2020