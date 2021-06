NBA oficializa retorno da Summer League, a Liga de Verão, em agosto

Após o cancelamento da Summer League (Liga de Verão) da NBA em 2020, devido à pandemia de covid-19, a liga americana confirma a competição para 2021. De acordo com a direção da NBA, a competição será disputada entre os dias 8 e 17 de agosto no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas. Ainda sem calendário de jogos definido, os ingressos para o evento começarão a ser vendidos no próximo dia 23.

Com a diminuição das restrições impostas pela covid-19 nos Estados Unidos, e o público voltando a frequentar os ginásios, a liga espera que a Summer League volte a ter bons públicos como nas suas edições anteriores, em 2018, quando quase 140 mil pessoas assistiram ao evento, o recorde de público. Em 2019, as partidas tiveram público médio de 12 mil pessoas.

Todos os 30 times da NBA disputarão o evento em 2021. Com times formados quase na totalidade por calouros e jogadores em seu segundo ano de liga, a competição é uma ótima oportunidade para os fãs conhecerem os jogadores vindos do Draft de 2021, que acontecerá em 29 de julho, cerca de 10 dias antes do início da Summer League.

O Memphis Grizzlies é atual campeão. Em 2019, o time do Tennessee venceu o Minnesota Timberwolves na final e emplacou Brandon Clarke como o MVP (melhor jogador) da competição.