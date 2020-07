NBA: onde assistir, calendário, equipes e tudo sobre a volta da competição

Após pouco mais de quatro meses de paralisação, a NBA volta a ser disputada com formato de competição e local, dentre outros pontos, bem diferentes do habitual. A principal novidade é que as partidas serão realizadas no complexo da Disney, o ESPN Wide World Sports. E sem a presença de torcida.

São tantas novidades, que até os fãs da principal liga de basquete do mundo tentam se adaptar ao que passarão a ser os jogos até o fim da temporada. O Estadão destaca as principais questões sobre o tema.

Quando volta a NBA?

As partidas começarão no dia 30 de julho e a fase de classificação irá até 14 de agosto. Nos dias 15 e 16 serão disputadas as repescagem e os playoffs iniciam no dia 17. A competição pode ir até 13 de outubro.

Onde serão os jogos?

Todas as partidas acontecerão no complexo da Disney, o ESPN Wide World of Sports. O local conta com cerca de 90 hectares, o equivalente a 90 campos de futebol. Serão três ginásios à disposição das equipes (Arena, Field House e Athletic Center). Uma instalação médica também foi montada.

Onde assistir aos jogos da NBA?

As partidas vão ter transmissão ao vivo pela ESPN, SporTV e TV Bandeirantes, que passarão algumas partidas. Na internet, o NBA League Pass, serviço de streaming pago, permite ver todos os jogos. A Vivo também vai passar os confrontos.

Veja onde assistir aos jogos desta quinta e sexta-feira

(horários de Brasília)

Quinta-feira

19h30 Utah Jazz x New Orleans Pelicans (SporTV)

22h Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers (TV Band e SporTV)

Sexta-feira

17h Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers (SporTV)

19h30 Boston Celtics x Milwaukee Bucks (ESPN)

22h Houton Rockets x Dallas Mavericks (ESPN)

Equipes

Por falta de tempo, a NBA não conseguiria realizar cerca de 300 partidas que seriam disputadas. Assim, ela decidiu cortar os times que não tinham chances matemáticas de classificação para a fase final. Ao invés de 30, serão 22 equipes em ação. São elas:

Conferência Leste

Milwaukee Bucks

Toronto Raptors

Boston Celtics

Miami Heat

Indiana Pacers

Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets

Orlando Magic

Washington Wizards

Conferência Oeste

Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers

Denver Nuggets

Utah Jazz

Oklahoma City Thunder

Houston Rockets

Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans

Sacramento Kings

San Antonio Spurs

Phoenix Suns

Como será a repescagem na NBA?

Nos dias 15 e 16 serão jogadas as repescagem que vale a última vaga de cada conferência para os playoffs. Classificam oito equipes em cada conferência. Os times que ficarem entre 1º e 7º estarão classificados para os playoffs. Se o 9º colocado tiver quatro vitórias a menos que o 8º, haverá a repescagem. Caso contrário, o 8º avança.

Calendário da NBA

30 de julho a 13 de agosto – temporada regular

15 e 16 de agosto (se necessário) – repescagem dos playoffs

17 de agosto – Início dos Playoffs

31 de agosto – Início das semifinais de conferência

15 de setembro – Início das finais de conferência

30 de setembro – Jogo 1 da NBA Finals

13 de outubro – Jogo 7 da NBA Finals (se necessário)

Protocolo de segurança da NBA

Os jogadores vão ficar concentrados em três hotéis que ficam dentro do complexo. A escolha foi definida pela posição das equipes na classificação antes da paralisação. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Boston Celtics, Denver Nuggets, Utah Jazz e Miami Heat, melhores equipes das Conferências Leste e Oeste, vão ficar no Hotel Grand Destino Tower, inaugurado em 2019. As outras equipes estão no Grand Floridian Resort & Spa e no Yacht Club Resort.

Será obrigatório o uso de máscaras em todo o tempo, exceto nos jogos e treinos. Também há a recomendação de manter um distanciamento de 1,80m entre as pessoas. Os jogadores não devem lamber os dedos, cuspir, limpar o nariz ou compartilhar equipamentos e uniformes. Não podem nem mesmo secar a bola na camisa.

Prêmio de MVP

A NBA vai levar em consideração apenas o que foi disputado antes da paralisação para eleger o MVP da temporada e também os outros prêmio da temporada.