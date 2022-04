Pelicans eliminam San Antonio Spurs e Hawks encaram Cavaliers no play-in da NBA

Com uma forte atuação coletiva na madrugada desta quinta-feira, o Atlanta Hawks venceu e eliminou o Charlotte Hornets por 132 a 103, pelo play-in da NBA. A vitória levou a equipe de Atlanta para a segunda e última rodada da repescagem, quando enfrentará o Cleveland Cavaliers em busca da vaga nos playoffs. No início da noite, o New Orleans Pelicans eliminou o San Antonio Spurs.

O play-in é uma fase de repescagem da NBA, que concede as últimas vagas nos playoffs, o famoso mata-mata da NBA, disputado em confrontos melhor de sete jogos. No caso do play-in, os duelos são únicos, envolvendo do 7º ao 10º colocado de cada conferência. Apenas dois de cada lado entram nos playoffs.

Em Atlanta, o time da casa fez um tira-teima com os Hornets, pois os dois times encerraram a temporada regular da NBA com exatamente a mesma campanha: 43 vitórias e 39 derrotas. Os Hawks ficaram no nono lugar pelos critérios de desempate, enquanto os Hornets ocuparam o 10º posto.

No confronto direto, os Hawks mostraram superioridade e maior consistência ao longo de todo o jogo. Seus cinco titulares alcançaram os dois dígitos de pontuação, com destaque para Trae Young, dono de um "double-double" de 24 pontos e 11 assistências. Clint Capela também anotou dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 15 pontos e 17 rebotes. E De'Andre Hunter contribuiu com 22 pontos. Pelos Hornets, o destaque foi LaMelo Ball e seus 26 pontos.

Com a vitória, os Hawks se mantiveram na briga pelos playoffs. "Estamos com certeza mais confiantes agora. Mas sabemos que temos muito trabalho pela frente. Não estamos satisfeitos ainda", disse Hunter, ao fim da partida. O próximo adversário do time de Atlanta é o Cleveland Cavaliers, na sexta. A equipe de Cleveland, que ficou em 8º na temporada regular, perdeu do Brooklyn Nets na primeira rodada do play-in.

Mais cedo, o New Orleans Pelicans despachou o San Antonio Spurs por 113 a 103, em Nova Orleans, confirmando sua forte reação na temporada. A equipe, que chegou a apresentar o fraco rendimento de três vitórias e 16 derrotas no início da temporada regular, agora só precisa de uma vitória para entrar nos playoffs.

Para avançar nesta disputa, os Pelicans contaram com noite inspirada de CJ McCollum, responsável por 32 pontos, seis rebotes e sete assistências. Brandon Ingram anotou 27 pontos e Jonas Valanciunas contribuiu com 22 pontos e 14 rebotes ("double-double"). Pelos Spurs, Devin Vassell marcou 23 pontos.

Para entrar nos playoffs, os Pelicans precisam agora superar o Los Angeles Clippers, na sexta. O time de Nova Orleans ficou em nono lugar na temporada regular, enquanto os Clippers terminaram em oitavo. O vencedor do confronto vai enfrentar nos playoffs o Phoenix Suns, dono da melhor campanha do campeonato até agora.

A NBA não terá jogos nesta quinta-feira. Os playoffs estão marcados para começar no sábado, com jogos das duas Conferências.