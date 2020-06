NBA planeja maior 'imersão' de fãs com telões nas partidas e áudios amplificados

Adam Silver, comissário da NBA, afirmou, nesta segunda-feira, que as partidas da liga, dentro do complexo Walt Disney World Resort, na Flórida, terão telões, que exibirão imagens de torcedores dentro de suas casas. A tecnologia também poderá amplificar o áudio de jogadores e treinadores, para dar maior imersão durante os confrontos.

A iniciativa, apesar de recente, tem o intuito de aproximar a torcida de seus times, já que a possibilidade de haver público durante as partidas está longe de ser uma realidade. Algo parecido foi feito na retomada do Campeonato Alemão.

"Mesmo que os torcedores não estejam fisicamente nas arenas, apostaremos em uma conexão aprofundada dos fãs com o esporte, através de uma experiência mais imersiva e em rede, usando por exemplo, ângulos de câmera diferentes e áudio amplificado de jogadores e treinadores", explicou Silver, à NBC Sports.

Parada desde março, a NBA, agora, possui data para voltar. Os primeiros confrontos, que marcarão o reinício da temporada, foram divulgados na última sexta-feira. O Utah Jazz enfrenta o New Orleans Pelicans, às 19h30 (de Brasília). Em seguida, Clippers e Lakers entram em confronto, às 22 horas. Ambas as partidas acontecerão no dia 30 de julho.