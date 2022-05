Boston Celtics e Memphis Grizzlies empatam suas séries nas semifinais dos playoffs da NBA

Boston Celtics e Memphis Grizzlies empataram suas séries nas semifinais dos playoffs da NBA, ao vencerem, nesta terça-feira, respectivamente Milwaukee Bucks e Golden State Warriors. Cada equipe ganhou uma partida, após duas rodadas, e elas voltam a se enfrentar no sábado, com mando invertido.

Em Boston, Jaylen Brown marcou 25 de seus 30 pontos no primeiro tempo na vitória dos Celtics sobre o Milwaukee Bucks por 109 a 86, empatando a disputa semifinal da Conferência do Leste. Ele foi o cestinha da partida, superando em um ponto Jayson Tatum, seu companheiro de equipe.

Com boa marcação, o Boston Celtics conseguiu conter um pouco o astro Giannis Antetokounmpo, após seu triplo-duplo na abertura da série. O grego marcou 28 pontos, obteve nove rebotes e fez sete assistências.

Peças importantes dos Bucks também não conseguiram ter grandes destaque. Jrue Holiday somou 19 pontos e sete assistências, enquanto Bobby Portis marcou 13 pontos e agarrou oito rebotes. Antetokounmpo reconheceu o trabalho feito pelo adversário. "Marcação forte, ativa. Ficou mais difícil encontrar os companheiros de equipe na quadra", afirmou o craque.

Jaylen Brown poured in 25 points (9/10 FGM) in the first half on his way to 30 points and the @celtics Game 2 win to even the series at 1-1! #BleedGreen@FCHWPO: 30 PTS (11/18 FGM), 5 REB, 6 AST, 2 STL, 6 3PM

Game 3: Sat 3:30pm/et on ABC pic.twitter.com/7nhP0b2Zs4 — NBA (@NBA) May 4, 2022