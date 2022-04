Celtics 'varrem' Nets e Mavericks desempatam série com o Jazz nos playoffs da NBA

O Boston Celtics manteve o embalo e "varreu" o Brooklyn Nets na primeira rodada dos playoffs da NBA. De forma surpreendente, o vice-líder da Conferência Leste voltou a superar a equipe liderada por Kevin Durant e Kyrie Irving, desta vez por 116 a 112, na noite desta segunda-feira, confirmando a classificação para as semifinais da Conferência.

Com o novo triunfo, os Celtics fecharam a série melhor de sete jogos em 4 a 0. O atropelamento surpreendeu por conta do elenco dos Nets e pelo bom momento da equipe de Nova York, de atuações acima da média na reta final da temporada regular. O time de Boston agora aguarda a definição do duelo entre Milwaukee Bucks e Chicago Bulls para conhecer seu próximo adversários nestes playoffs. Os atuais campeões lideram a série por 3 a 1.

Imparável, o Boston Celtics dominou os três primeiros períodos do jogo e só ficou reduzir o ritmo no último quarto, quando a vantagem construída no placar já dava certa tranquilidade aos visitantes. Apresentando um jogo mais coletivo, os Celtics contaram com cinco jogadores marcando dois dígitos em pontos - até o reserva Derrick White, com nove pontos, esteve perto de entrar neste grupo.

O maior destaque individual foi Jayson Tatum, autor de 29 pontos e cinco assistências. Jaylen Brown contribuiu com 22 pontos e 8 rebotes, enquanto Marcus Smart deixou a quadra com um "double-double" de 20 pontos e 11 assistências. "Nós mal conseguimos acreditar no resultado, mas acho que trabalhamos bastante para isso", comentou Tatum, referindo-se ao triunfo por 4 a 0 na série.

Jayson Tatum (24 PTS) is getting it going, he has 12 points in Q3!

