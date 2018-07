NBA proíbe uso de tênis que aumenta altura de saltos

A NBA proibiu a utilização pelos seus jogadores de uma nova linha de tênis esportivos que supostamente ajuda na impulsão nos saltos. "De acordo com os regulamentos da liga, os jogadores não podem usar durante a partida nenhum sapato que proporcione uma vantagem competitiva indevida", disse a entidade, em um comunicado oficial.

O tênis Concept 1 da Athletic Propulsion Labs, com um preço de US$ 300 (cerca de R$ 500), usa um sistema de molas destinado a aumentar o impulso. A empresa, sediada em Los Angeles, foi fundada pelos gêmeos Adam e Ryan Goldston, dois jogadores de basquete da Universidade do Sul da Califórnia, cujo pai trabalhou na indústria de calçados.

Os irmãos afirmaram que muitos jogadores da NBA, incluindo cerca de 30% dos novatos, expressaram interesse nos tênis, mas não revelaram nomes porque os atletas haviam assinado contratos com outras empresas.