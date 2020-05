NBA revela adiamento da loteria do Draft e o 'Combine' por causa da pandemia

Há sete semanas sem uma partida disputada, por causa da pandemia do coronavírus, a NBA anunciou, nesta sexta-feira, o adiamento do NBA Draft Lottery 2020 e do NBA Draft Combine 2020, previstos para dias 19 e 22, respectivamente, em Chicago.

A loteria determina em qual ordem as franquias escolhem os prospectos advindos das universidades. Já o Combine é uma apresentação dos atletas que querem ser escolhidos, na qual eles fazem exames médicos e passam por testes atléticos e de habilidades, além de entrevistas, entre outras coisas.

A NBA deve anunciar em breve novas datas. A loteria do Draft não pode acontecer sem o fim da temporada, pois está diretamente ligada às campanhas das equipes. Adrian Wojnarowski, da ESPN, afirmou que a NBA não optou ainda por adiar o Draft, marcado para 25 de junho, mas tudo indica que isso deva acontecer.

Diversos opções estão sendo discutidas para o retorno dos jogos, inclusive confinar os times na Disney ou Las Vegas e até atrasar o início da próxima temporada para dezembro.

O comissário da NBA, Adam Silver, disse em várias ocasiões que a liga não espera poder decidir até maio, no mínimo, se a retomada da competição será possível. A temporada regular terminaria em 15 de abril e os playoffs começariam no dia 18.