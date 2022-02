NBA revela que homenageará seus 76 melhores jogadores no intervalo do All-Star Game

A NBA comemora 75 anos nesta temporada. Assim, a celebração da liga profissional de basquete dos Estados Unidos, como também a de seus jogadores, não poderá passar em branco no All-Star Game deste ano. No intervalo da partida que acontecerá neste domingo, a NBA homenageará os 76 melhores atletas de sua história.

Membros da equipe celebrada estarão no ginásio Rocket Mortage FieldHouse, em Cleveland, para a cerimônia. Atualmente, dos 76, 61 atletas estão vivos e alguns estão jogando na NBA e participarão do All-Star Game, como LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) e Chris Paul (Phoenix Suns).

A celebração contará com o cantor Usher, o diretor de cinema Spike Lee e os atores Tiffany Haddish e Anthony Anderson como narradores. Eles contarão a história e os momentos mais marcantes dos primeiros 75 anos da liga. Além disso, o intervalo contará com performance musical do grupo Earth, Wind & Fire.

O evento também representar mais uma marca especial da NBA que acontecerá em Cleveland. Em 1997, a liga celebrou seu aniversário de 50 anos durante o All-Star Weekend na então chamada Gund Arena e 47 jogadores foram celebrados na local.

O All-Star Weekend acontece neste final de semana com o Jogo das Celebridades e Rising Stars acontecendo nesta sexta-feira, os torneios de habilidades no sábado e o Jogo das Estrelas no domingo.