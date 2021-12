NBA se entusiasma com sucesso do futebol europeu e também planeja ter sua 'copa'

A NBA também quer ter a sua 'copa'. A direção da principal liga de basquete dos Estados Unidos pretende implementar a partir da próxima temporada ou na seguinte um novo torneio no seu calendário. A ideia é fazer um campeonato com as 30 franquias, das quais as oito primeiras colocadas entrariam no mata-mata, em jogo único, até sair o campeão.

O período da competição, segundo informação do jornalista da ESPN Adrian Wojnarowski, seria no fim do ano, com a diminuição do número de partidas na temporada regular de 82 para 78. O torneio é um dos sonhos do comissário Adam Silver, que já discute com a NBA Players Association o formato.

A premiação seria mais um atrativo com cada atleta do time vencedor recebendo US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões), com a possibilidade de aumentar o valor. Para a NBA e para as equipes poderia render bons contratos de publicidade e com as emissoras de TV.

O principal obstáculo, segundo a ESPN, seriam os interesses das grandes equipes da NBA, porque cortar a temporada regular significaria a perda de vários milhões de dólares de renda, mas Silver, que aparentemente está entusiasmado com as competições europeias de futebol paralelas às ligas nacionais, acredita que o novo torneio seria um grande sucesso econômico e de público.