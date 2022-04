Suns, Mavericks e 76ers vencem fora de casa e avançam nos playoffs da NBA

Phoenix Suns, Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks venceram seus jogos fora de casa, entre a noite desta quinta-feira e a madrugada desta sexta, e confirmaram suas classificações aos playoffs da NBA. Suns e Mavericks vão se enfrentar nas semifinais da Conferência Oeste, enquanto os Sixers terão pela frente o Miami Heat, no Leste.

Em New Orleans, os Suns enfim confirmaram o favoritismo sobre o New Orleans Pelicans por 115 a 109, após atuações irregulares nos demais jogos do confronto. Os donos da melhor campanha da temporada regular fecharam a série melhor de sete jogos por 4 a 2.

O time de Phoenix contou com o retorno de Devin Booker, mas foi um veterano que comandou a equipe desta vez. Considerado o maestro da equipe, Chris Paul foi desta vez também o cestinha da partida, com 33 pontos e oito assistências. Além disso, mostrou aproveitamento perfeito em seus arremessos, acertando 14 em suas 14 tentativas.

"Ninguém nunca viu isso na nossa equipe. É a primeira vez para todos", comentou Booker, que voltou ao time e deu sua contribuição. Destaque do time ao longo de toda a temporada regular, ele fez falta aos Suns nas duas derrotas desta série. Nesta quinta, anotou 13 pontos. "Fui muito bom poder tê-lo de volta. Toda a pressão que sofremos nos últimos jogos... foi muito pesado", devolveu Paul, de 36 anos.

A dupla dos Suns foi acompanhada por Deandre Ayton e seus 22 pontos e pela boa atuação de Mikal Bridges, responsável por 18. Pela equipe da casa, Brandon Ingram se destacou novamente, com um "double-double" de 21 pontos e 11 assistências, mas não o suficiente para carregar a equipe nas costas como fizera em jogos anteriores.

O próximo adversário do time de Phoenix é o Dallas Mavericks. Também fora de casa, a equipe venceu o Utah Jazz por 98 a 96, graças a um erro de Bojan Bogdanovic numa tentativa de três pontos no estouro do cronômetro. Se tivesse acertado, o Jazz teria vencido o jogo e empatado a série.

Como Bogdanovic falhou, os Mavericks comemoraram em quadra, principalmente em razão das boas atuações de Luka Doncic e Jalen Brunson, cestinhas da partida, com 24 pontos cada. Dorian Finney-Smith contribuiu com um "double-double" de 18 pontos e 10 rebotes. Pelo Jazz, Donovan Mitchell anotou 23 pontos.

Em outra série definida nesta rodada, o Philadelphia 76ers superou o Toronto Raptors por 132 a 97. Joel Embiid comandou os visitantes, com seu "double-double" de 33 pontos e 10 rebotes. Tyrese Maxey ajudou com 25 pontos e oito assistências, enquanto James Harden obteve ainda dois dígitos em dois fundamentos: 22 pontos e 15 assistências).

Pelos Raptors, Chris Boucher (25 pontos e 10 rebotes) e Pascal Siakam (24 pontos) brilharam, mas não evitaram a derrota e eliminação nos playoffs. Na sequência, a equipe da Filadélfia vai encarar o Miami Heat, melhor time da Conferência Leste na temporada regular.

Nesta sexta, apenas um jogo vai movimentar os playoffs da NBA. O Memphis Grizzlies vai tentar fechar a série contra o Minnesota Timberwolves, fora de casa. O time lidera o confronto por 3 a 2.