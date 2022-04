Pelicans surpreendem Suns fora de casa e empatam série nos playoffs da NBA; Heat vence os Hawks

Os playoffs da NBA tiveram seu primeiro resultado surpreendente na madrugada desta quarta-feira. Melhor time da temporada regular e forte candidato ao título, o Phoenix Suns foi surpreendido pelo New Orleans Pelicans por 125 a 114, diante de sua torcida. Na mesma noite, o Miami Heat derrotou o Atlanta Hawks.

Em Phoenix, os Suns entraram em quadra com amplo favoritismo para o segundo jogo da série, principalmente após a boa vitória na abertura do confronto. Eles jogavam em casa e exibiam uma forte campanha na temporada regular, a melhor da competição entre as duas conferências. De quebra, ainda contavam com a experiência do vice-campeonato na temporada passada.

Nada disso impediu os Pelicans de vencerem o segundo jogo entre as equipes, empatando a série melhor de sete jogos. O time de New Orleans fez campanha irregular na temporada regular e precisou passar pelo play-in, espécie de repescagem, para obter a vaga nos playoffs.

Mas o favoritismo do rival veio abaixo com a grande atuação da dupla formada por Brandon Ingram, cestinha da partida com 37 pontos, e CJ McCollum, com 23. Ingram esteve perto de alcançar um "triple-double", com 11 rebotes e nove assistências. McCollum seguiu o mesmo caminho, com nove assistências e oito rebotes.

"Tudo fluiu hoje. Todos foram efetivos em quadra, os cinco. Todos fizeram acontecer, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Estávamos muito conectados nesta noite", comemorou Ingram, que recebeu elogios do técnico Willie Green. "Esta foi uma de suas melhores partidas, e num grande palco. Estou orgulhoso deste jovem jogador. Ele trabalha demais, é um grande companheiro, tem um bom caráter, muita inteligência e ele botou tudo isso em quadra hoje."

Do outro lado, os Suns deixaram a quadra derrotados e preocupados. Devin Booker, principal jogador da equipe na temporada, deixou o jogo no terceiro quarto por conta de dores no tendão direito. Antes da lesão, ele vinha sendo o nome do jogo, com 31 pontos somente no primeiro tempo.

37 points for Brandon Ingram 26 in second half 11 rebounds, 9 assists Pelicans tie the series 1-1 What a night for @B_Ingram13 in his second-ever playoff game.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/Nj6gKx9UM4 — NBA (@NBA) April 20, 2022

Sem Booker no segundo tempo, os Suns foram liderados por Mikal Bridges (19 pontos) e pelo maestro Chris Paul, responsável por um "double-double" de 17 pontos e 14 assistências. Ao fim da partida, Paul evitou atribuir a derrota à lesão de Booker. "Temos jogadores com capacidade para buscar a nossa reação. Booker estava matando em quadra, mas é isso o que temos."

O desempate do confronto está marcado para a noite de sexta-feira, em New Orleans, no primeiro jogo dos Suns fora de casa nesta série.

Heat bate os Hawks na Conferência Leste

Em Miami, o primeiro colocado da Conferência Leste sofreu nesta quarta, mas venceu o Atlanta Hawks por 115 a 105, em casa. O Heat abriu boa vantagem no começo da partida, mas caiu de rendimento no segundo tempo, permitiu a reação dos visitantes e voltou a jogar bem nos minutos finais para assegurar a segunda vitória na série.

Jimmy Butler comandou os anfitriões, com 45 pontos. O cestinha do jogo foi acompanhado por Tyler Herro, responsável por 15 pontos, e Max Strus, com 14. Pelos Hawks, Bogdan Bogdanovic foi o nome da equipe, com 29 pontos. Trae Young contribuiu com 25 pontos, sete assistências e seis rebotes. Os dois times voltam a se enfrentar na sexta, na casa do Atlanta.

No outro jogo da noite, o Memphis Grizzlies superou o Minnesota Timberwolves por 124 a 96, em casa. Com o resultado, o time anfitrião reagiu na série e enfim confirmou o favoritismo, após perder na estreia. Ja Morant foi o grande destaque da equipe, com 23 pontos, 10 assistências e nove rebotes. Desmond Bane e Jaren Jackson Jr. anotaram 16 pontos cada.

Pelos Timberwolves, Anthony Edwards foi o principal jogador em quadra, com 20 pontos. O terceiro jogo entre as duas equipes está marcado para quinta-feira, na casa do Minnesota.

Acompanhe os jogos da noite desta quarta-feira da NBA

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls