NBA supera NFL e Real Madrid e é a marca esportiva mais poderosa do mundo

A NBA é a marca esportiva mais poderosa do mundo na atualidade. A constatação é do índice POWA, que coleta dados de patrocínios e os avaliam quanto a sua referência diante de outras marcas esportivas. A liga de basquete norte-americana superou o Real Madrid, que era o líder até o início da temporada.

Em seu site oficial, o POWA explicou que mapeou o impacto comercial das marcas que são ligadas ao esporte e que possuem algum tipo de direito de patrocínio. Segundo o estudo, a saída de Cristiano Ronaldo fez com que o Real Madrid perdesse força mercadológica enquanto a NBA continuou em alta e teve como grande atração na temporada a transferência de LeBron James para os Los Angeles Lakers.

A lista das 20 marcas mais forte do esporte no Mundo conta ainda com a NFL (Liga dos EUA de futebol americano), Fórmula 1, Copa do Mundo, dentre outros. Quanto a clubes de futebol, aparecem na lista equipes da Inglaterra e da Espanha e as exceções são o Bayern de Munique e o Juventus, justamente pela chegada de Cristiano Ronaldo.