NBA suspende Ingram, Rondo e Chris Paul por briga no jogo entre Lakers e Rockets

A NBA foi rápida na investigação e na aplicação de suspensões na briga ocorrida na partida entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, na noite de sábado, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Neste domingo, a liga anunciou que os três jogadores envolvidos na confusão no quarto período do duelo terão de cumprir penas que variam de dois a quatro jogos.

Pelo lado do Lakers, o ala Brandon Ingram ficará quatro jogos de foram, enquanto que o veterano armador Rajon Rondo será ausência em três. Pelo Rockets, apenas o armador Chris Paul foi punido, sendo suspenso por duas partidas já a partir deste domingo, quando não poderia enfrentar o Los Angeles Clippers, novamente em Los Angeles. O outro será contra o Utah Jazz, no Texas, nesta quarta-feira.

Já o primeiro jogo das suspensões de Rondo e Ingram será nesta segunda-feira. O Lakers enfrenta o San Antonio Spurs, em Los Angeles. Os dois juntos ainda ficarão de fora contra o Phoenix Suns (fora de casa), nesta quarta-feira, e contra o Denver Nuggets, como mandante, no dia seguinte. O ala ainda desfalcará a equipe novamente contra o Spurs, no sábado, no Texas.

A briga começou a quatro minutos do fim do último quarto. Ingram se irritou depois de ser punido com uma falta e empurrou James Harden, além de discutir com o árbitro. Na sequência, Rondo e Paul ficaram discutindo cara a cara. Foram punidos com faltas técnicas e trocaram socos. Depois do jogo, o armador do Rockets acusou o rival de ter cuspido em seu rosto, o que resultou no seu primeiro ataque.

Quando Rondo e Paul iniciaram a briga, Ingram voltou para o local do tumulto e também tentou acertar o jogador do Rockets. Os três foram expulsos pela arbitragem e, na sequência, o time do Texas venceu por 124 a 115. Foi a estreia do astro LeBron James jogando em casa pelo Lakers.