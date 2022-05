NBA apresenta novos troféus da pós-temporada, em homenagem a ídolos do esporte

A NBA revelou nesta quinta-feira sua nova coleção de troféus da pós-temporada. Nesse ano, seis troféus foram projetados para as premiações, além de uma evolução do Troféu Larry O'Brien, entregue à franquia campeã da temporada. Todos levam os nomes de lendas da NBA, que ajudaram a dar forma e fundamentar a expansão da liga.

Os prêmios e troféus são produzidos em uma parceria entre a NBA e a Tiffany & Co., que já dura 45 anos. Desde 1977, a empresa de grife americana fabrica o Larry O'Brien, os troféus de campeões de conferências desde 2001 e o Troféu Bill Russell (MVP das Finais) desde 2005, além dos novos prêmios aos MVPs das Conferências Leste e Oeste.

A partir deste ano, o troféu de campeão da liga, que leva o nome de Larry O’Brien desde 1984, o terceiro comissário da história da NBA, sofreu algumas alterações substanciais. A rede e a bola, presentes no troféu, foram deslocadas para a parte frontal, "simbolizando o olhar da liga para o futuro". Além disso, a base foi redesenhada e agora apresenta dois discos, sobrepostos: o superior lista os 75 campeões da NBA, enquanto o segundo tem espaço suficiente para o nome dos próximos 25 campeões, até a temporada de aniversários dos 100 anos da liga.

Os Troféus de Campeões de cada uma das Conferências foram renomeados para "Bob Cousy e Oscar Robertson". Segundo a liga, essa homenagem reconhece suas valiosas contribuições em quadra e o impacto que causaram como primeiros presidentes da Associação Nacional de Jogadores Profissionais (NBPA). As novas taças trazem, além da lista das 15 equipes de cada Conferência, os nomes de Cousy, no Leste, e Robertson, no Oeste, nas bases e os resultados de cada série, até o título.

"Faço parte da família NBA desde 1950 e uma das maiores alegrias da minha carreira após parar de jogar foi ver o jogo continuar a evoluir para o que é hoje. Há poucas conquistas maiores no esporte do que representar sua conferência nas finais da NBA, e estou emocionado que a NBA me concedeu a honra de estar conectado aos campeões da Conferência Leste nos próximos anos", disse Cousy, seis vezes campeão da NBA e nomeado para todas as equipes de aniversário na história da liga (25º, 35º, 50º e 75º).

Premiação inédita, em comemoração aos 75 anos da liga, a NBA oferecerá um troféu aos MVPs das finais das conferências Leste e Oeste, a partir deste ano. Larry Bird e "Magic" Johnson, que dominaram a liga com suas franquias nos anos 80 e elevaram o nível do jogo a novos patamares, foram escolhidos para serem homenageados. Cada troféu possui 35cm e pesa cerca de 2,5kg.

"Estou muito honrado por ter meu nome associado ao troféu de MVP das finais da Conferência Leste da NBA. Sei como é difícil chegar a este grande marco das finais da Conferência Leste e ser nomeado o Jogador Mais Valioso torna ainda mais especial", comentou Bird, que conquistou três vezes a NBA e dois prêmios de MVP das finais.

A pós-temporada da NBA continua nesta quinta-feira, com as semifinais da Conferência Leste, entre Philadelphia 76ers e Miami Heat, e Oeste, Dallas Mavericks e Phoenix Suns. O primeiro jogo das finais, ainda sem confronto definido, está marcado inicialmente para o dia 2 de junho.