Golden State Warriors vence o Denver Nuggets e Curry supera marca de 20 mil pontos na NBA

Após tropeços e irregularidades, o Golden State Warriors fez uma grande exibição na noite desta quinta-feira e voltou a contar com o brilho de Stephen Curry. Na vitória sobre o Denver Nuggets, por 113 a 102, fora de casa, o astro do time alcançou mais um feito ao atingir a marca de 20 mil pontos na NBA.

Maior pontuador da história dos Warriors, Curry se tornou o 49º jogador a alcançar esta marca na história da NBA. Ele deve superar nos próximos dias Antawn Jamison (20.042) e Tom Chambers (20.049). Aos 33 anos, o jogador do time de São Francisco poderá ir além nos próximos meses e anos na liga americana.

Leia Também Phoenix Suns bate Miami Heat em duelo de líderes confirmam 1ª vaga nos playoffs da NBA

O novo feito foi obtido em alto estilo. Curry anotou, de longe, uma bela cesta de três pontos, sua grande marca. Foram ao todo 34 pontos nesta quinta, tornando-se cestinha da equipe e do jogo. Ele teve o apoio de Jordan Poole (que começou no banco) e seus 21 pontos e de Klay Thompson e Jonathan Kuminga, ambos responsáveis por 18 pontos.

O confronto colocou em lados opostos dois dos maiores jogadores da NBA da atualidade. Mas Nikola Jokic, atual MVP, não esteve à altura do time rival. Foram 23 pontos, 12 rebotes e nove assistências, perto de anotar um "triple-double". Monte Morris contribuiu com 19 pontos. Mas o trabalho coletivo dos Nuggets não foi tão eficiente quanto o dos visitantes.

O triunfo dos Warriors teve sabor de vingança porque na segunda-feira, sem seus principais astros, o time foi batido pelo mesmo Denver. Desta vez, Curry, Thompson e Andrew Wiggins estiveram em quadra e não decepcionaram.

Os Warriors dividem a vice-liderança da Conferência Oeste com o Memphis Grizzlies, ambos com 45 vitórias e 22 derrotas. O Denver figura em sexto lugar, dentro da zona de classificação direta aos playoffs, com 40 triunfos e 27 revezes.

A rodada desta quinta contou com outro grande jogo, na Filadélfia. Em jogo com clima de playoffs, o Brooklyn Nets visitou o Philadelphia 76ers para vencer por 129 a 100, no primeiro confronto entre os dois times após a troca entre James Harden e Ben Simmons, que não saiu do banco e passou boa parte da noite ouvindo vaias da torcida, por ter se transferido ao rival,

Harden foi para o jogo, mas esteve muito longe das duas melhores atuações. Foram 11 pontos, cinco assistências e seis rebotes. Kevin Durant liderou os visitantes, com 25 pontos e 14 rebotes, em mais um "double-double" na temporada. Seth Curry anotou 24 pontos enquanto Kyrie Irving, 22. Pelo lado dos Sixers, Joel Embiid foi o maestro, com um "double-double" de 27 pontos e 12 rebotes.

Ao fim do jogo, Durant saiu em defesa do vaiado Ben Simmons. "Acho que neste momento todos nós olhamos para o Ben como nosso irmão. Sabíamos que enfrentaríamos um ambiente hostil hoje. É difícil vaiar o Ben quando o seu tie está perdendo desta forma", comentou. Irving, outro companheiro de Ben nos Nets, também lamentou o episódio. "Com certeza todos sentimos que o Ben está em nosso coração. Se você ataca o Ben, ataca a todos nós."

O 34º triunfo dos Nets na temporada regular melhorou sua situação na tabela da Conferência Leste, no oitavo posto (33 derrotas), ainda fora da zona de classificação direta aos playoffs. O time de Filadélfia está mais confortável, no terceiro posto, com 40 triunfos e 25 derrotas, mais perto da vaga direta.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira na NBA

Philadelphia 76ers 100 x 129 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 102 x 113 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta sexta-feira na NBA

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Detroit Pistons

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies x New York Knicks

Miami Heat x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Charlotte Hornets

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x Washington Wizards