Jokic dá show e Denver Nuggets supera desfalcado Golden State Warriors na NBA; Lakers tropeçam

Atual MVP da NBA, Nikola Jokic se encaminha para nova conquista na temporada da liga americana de basquete. Na noite desta segunda-feira, o jogador sérvio fez mais uma grande exibição, mostrando que tem tudo para levar o prêmio novamente. Contra um desfalcado Golden State Warriors, ele brilhou em quadra e registrou mais um "triple-double" na temporada.

Foram 32 pontos, 15 rebotes e 13 assistências na vitória por 131 a 124 sobre os Warriors, em casa. Jokic soma agora 11 "triple-doubles" nos últimos 23 jogos. No total, é o líder desta estatística na atual temporada, com 18. Em sua carreira, já são incríveis 75 vezes em que obteve dois dígitos em pelo menos três fundamentos.

"Fizemos um grande trabalho nesta noite no passe e nas finalizações, soubemos pontuar. E também fomos muito bem nas transições. É sempre muito bom ter mais de 30 assistências como equipe", comentou o sérvio.

Do outro lado, os Warriors sofreram com as baixas. Stephen Curry, Klay Thompson e Andrew Wiggins foram poupados, enquanto Andre Iguodala e Gary Payton Jr. estão afastados por conta de lesões. O time foi liderado por Jordan Poole, com 32 pontos, e Moses Moody, com 30.

Os Nuggets figuram no sexto lugar da Conferência Oeste, com 39 vitórias e 26 derrotas. E foi a quinta derrota consecutiva dos Warriors, que caíram para o terceiro lugar do Oeste, com 43 triunfos e 22 revezes. O técnico Steve Kerr atribuiu a queda de rendimento ao calendário apertado em razão dos jogos adiados no semestre passado devido aos casos de covid-19 nas equipes. O jogo contra os Nuggets, por exemplo, estava marcado inicialmente para 30 de dezembro.

"Tudo isso nos colocou numa situação mais difícil em comparação a eles. Tivemos que voar para cá, eles não precisaram fazer uma viagem a mais", comentou o treinador. "Este foi apenas mais um dos diversos jogos adiados, que são inconvenientes para todos, mas necessários para manter a liga acontecendo. Então, você precisa fazer o que tem que fazer."

Também na noite desta segunda, o Miami Heat sustentou a vantagem na ponta da Conferência Leste ao vencer o Houston Rockets por 123 a 106, em casa. Tyler Herro foi o destaque, com 31 pontos. Jimmy Butler contribuiu com 18 no jogo que teve o retorno de Victor Oladipo, afastado desde abril do ano passado por conta de uma cirurgia no quadríceps. Foi a 12ª vitória do Heat nos últimos 14 jogos. O time soma 44 triunfos e 22 derrotas.

Ainda sem contar com LeBron James, o Los Angeles Lakers voltou a tropeçar na temporada, desta vez diante do San Antonio Spurs, por 117 a 110. Em casa, os Spurs foram liderados por Dejounte Murray, com seus 26 pontos, 10 rebotes e oito assistências. O resultado marcou a história para o técnico Gregg Popovich, que alcançou a 1.335ª vitória na temporada regular da NBA, igualando recorde de Don Nelson.

Na tabela, os Spurs seguem com dificuldade. Estão apenas no 12º lugar da Conferência Oeste, com 25 triunfos e 40 derrotas. Os Lakers estão em situação ligeiramente melhor, apesar da quinta derrota nos últimos seis jogos. Aparecem em nono lugar, com 28 vitórias e 36 revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira na NBA

Detroit Pistons 113 x 110 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 121 x 106 Chicago Bulls

Miami Heat 123 x 106 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 124 x 81 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 117 x 110 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 111 x 103 Utah Jazz

Denver Nuggets 131 x 124 Golden State Warriors

Sacramento Kings 115 x 131 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta terça-feira na NBA

Charlotte Hornets x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Phoenix Suns

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers