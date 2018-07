NBB 2010/11 é lançado com expectativa de competitividade

A temporada 2010/2011 do Novo Basquete Brasil (NBB) foi lançada nesta quinta-feira, em São Paulo, com expectativa de maior competitividade entre as equipes. Kouros Monadjemi, presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB), aponta a repatriação de quinze atletas e a evolução da qualidade técnica do basquete nacional como pontos fundamentais para uma competição sem favoritos.

"Eu não sei quem vai ser o campeão e foi justamente isso que a gente buscou nessa edição. Com certeza é uma vitória para o basquete", afirmou.

O dirigente usa como vitrine para a terceira edição da competição a presença de sete dos doze jogadores convocados pelo técnico Rubén Magnano para o Mundial da Turquia em 2010 - Alex Garcia, Guilherme Giovannoni e Nezinho (Uniceub/BRB/Brasília), Murilo Becker (São José/Unimed/VInac), Marcelinho Machado (Flamengo), Marquinhos (Pinheiros/Sky) e Raulzinho (Interforce/Minas).

Em consonância com o discurso de Kourus, o ex-técnico e atual gerente técnico da LNB, Lula Ferreira, também considera positiva a volta de jogadores ao País, como o caso de Marquinhos, que passou uma temporada na Itália e vestirá a camisa do Pinheiros. "Se esses jogadores voltaram é porque alguma coisa melhorou para eles, seja técnica ou estruturalmente", opinou.

Atletas e técnicos também ressaltaram o equilibrio da competição. "As outras equipes estão mais fortes. Todos se reforçaram bem, como Franca, São José, Pinheiros e Uberlândia, que trouxeram nomes importantes. Acho que o basquete brasileiro pode crescer ainda mais. O campeonato tem mostrado melhoras a cada ano", disse Guilherme Giovannoni, um dos principais nomes do atual campeão Brasília.

Para o treinador Alberto Bial, do Joinville, o NBB será mais "prazeroso" por conta da evolução das equipes. "Vai ser um campeonato mais iluminado. Hoje, reúne 15 equipes de altíssimo nível e isso torna a competição mais bonita e equilibrada. É o caminho do sucesso. Temos que sempre almejar mais", exaltou.

A partida que abre oficialmente a temporada acontece nesta sexta-feira entre o São José/Unimed/Vinac e o Uniceub/BRB/Brasília, às 19 horas, no Ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos.

Outros cinco jogos acontecem neste sábado e a rodada só fica completa com a disputa entre Vivo/Franca e Flamengo em 27 de janeirode 2011, por conta participação da equipe carioca na Liga Sul-Americana.

A fase de classificação acontecerá no sistema de turno e returno, com jogos de ida e volta. Os doze melhor colocados se classificam para os playoffs. As equipes da 5.ª a 12.ª colocação disputam as oitavas de final, enquanto os quatro primeiros avançam direto para as quartas de final.

Os playoffs serão disputados em uma série melhor de cinco partidas. O time que tiver melhor posição na fase classificatória terá a vantagem de realizar três dos cinco jogos em casa.

A terceira edição do NBB será disputada por 15 clubes:

Araraquara, Assis Basket, Itabom/Bauru, Uniceub/BRB/Brasília, Flamengo, Vivo/Franca, Araldite/Univille, Winner/Limeira, Interforce/Minas, Paulistano/Amil, Pinheiros/SKY, São José/Unimed/Vinac, Unitri/Universo, Vila Velha/Garoto/BMG e Vitória Basquete/CECRE.

Alterado às 15h35 para acréscimo de informação.