NBB cria equipe multidisciplinar para preparar retorno da disputa do campeonato

Os clubes que disputam a temporada 2019/2020 do NBB decidiram pela criação de uma equipe multidisciplinar, que vai trabalhar em conjunto com a equipe executiva da LNB, para avaliar todos os possíveis cenários para o retorno do campeonato. A decisão foi tomada, nesta quinta-feira, após uma reunião via videoconferência.

O grupo deverá apresentar até o final de abril um relatório final aos clubes buscando trazer o máximo de informações para a tomada de decisão das equipes, tanto em relação aos protocolos de treinamento quanto aos das partidas, sempre respeitando às medidas de segurança e saúde de todos os envolvidos.

Neste relatório, a equipe multidisciplinar trará também possíveis formatos de disputa da fase final da competição, considerando um mínimo e um máximo de times participantes e a duração desse período.

Com o anúncio oficial do afastamento da temporada do time de Bauru, esta semana, os clubes definiram também que a forma de disputa dos playoffs pode sofrer alterações.

Outro importante esclarecimento realizado na reunião foi que o Pinheiros mostrou interesse em continuar na competição. O representante do clube pinheirense no Conselho de Administração da LNB, Fábio Ferraro, confirmou que o Pinheiros pretende finalizar a atual temporada do NBB.

Desde o dia 13 de março, quando os clubes tomaram a primeira decisão em relação à pandemia do coronavírus, os representantes de todos os 16 times se reúnem, semanalmente, para debater os passos necessários para manter a competição. Após duas semanas da paralisação do campeonato, os clubes definiram, de forma unânime, que a temporada seguiria diretamente para os playoffs.

Confira os integrantes da equipe multidisciplinar: médicos - Claudio Carbone (Flamengo), Diego Gadelha (Unifacisa) e Diogo Vilar (Unifacisa); preparadores físicos - Pablo Marcelino (Pinheiros) e Pedro Falci Alves (Botafogo); fisioterapeutas - Rogério Barbosa (Sesi Franca) e Silvanio Miranda Signoretti Júnior (Minas TC); técnicos - Gustavo De Conti (Flamengo) e Helinho (Sesi Franca); atletas: Alex Garcia (Minas TC), Paulinho Boracini (Botafogo) e Guilherme Teichmann (Corinthians).