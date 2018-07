NBB divulga tabela e marca clássico entre Vasco e Flamengo para 30 de dezembro

A Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou nesta quinta-feira a tabela da próxima edição do NBB e marcou dois mais aguardados jogos da primeira fase da competição para o penúltimo dia do ano. Em 30 de dezembro, Vasco e Flamengo vão se enfrentar em clássico agendado para as 14 horas.

A próxima edição do NBB, o campeonato nacional masculino de basquete, vai começar em 4 de novembro, com a reedição da final da última temporada, entre Bauru e Paulistano, que foi vencida pelo time do interior paulista. A partida será disputada em São Paulo, a partir das 14h, no Ginásio Antonio Prado Jr.

O primeiro jogo do Vasco na competição vai ser em 7 de novembro, em Belo Horizonte, contra o Minas Tênis Clube. O Flamengo estreará no NBB contra o Paulistano, em 14 de novembro, como visitante. Nesse mesmo dia, o Botafogo iniciará a sua primeira participação no torneio diante do Mogi das Cruzes, como mandante.

Além do clássico entre Vasco e Flamengo, a LNB agendou mais três partidas no período entre o Natal e o Ano Novo. Os outros duelos serão Universo/Vitória x Solar Cearense (27 de dezembro), Banrisul/Caxias Basquete x Joinville/AABJ (dia 28) e Pinheiros x Sesi/Franca Basquete (dia 29). Depois de uma breve pausa, o campeonato será retomado em 3 de janeiro, com o confronto entre Mogi das Cruzes/Helbor e Paulistano.

A fase de classificação do NBB terminará em 27 de março, com os 12 melhores times entre os 15 participantes se classificando para os playoffs, sendo que os quatro primeiros já estão antecipadamente garantidos nas quartas de final.

Confira os primeiros jogos do NBB na temporada 2017/2018:

04/11 - 14h - Bauru Basket x Paulistano/Corpore

06/11 - 19h30 - Pinheiros x Solar Cearense

20h10 - Sesi/Franca Basquete x Campo Mourão Basquete

07/11 - 19h30 - Minas Tênis Clube x Vasco

20h - Liga Sorocabana x Universo/Vitória

08/11 - 20h - Mogi das Cruzes/Helbor x Solar Cearense

20h - Bauru Basket x Campo Mourão Basquete

09/11 - 19h30 - Pinheiros x Universo/Vitória

10/11 - 20h - Liga Sorocabana x Solar Cearense

20h10 - Sesi/Franca Basquete x Paulistano/Corpore

11/11 - 14h - Mogi das Cruzes/Helbor x Universo/Vitória