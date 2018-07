NBB é apresentado com expectativa de competitividade

A partida que abre a terceira edição do NBB, o Campeonato Nacional Masculino de Basquete, acontece nesta sexta-feira entre o São José e o atual campeão Brasília, às 19 horas, em São José dos Campos (SP). Outras 13 equipes estão na disputa: Araraquara, Assis Basket, Bauru, Flamengo, Franca, Univille, Limeira, Minas, Paulistano, Pinheiros, Universo, Vila Velha e Vitória.

A fase de classificação do NBB acontecerá no sistema de turno e returno. Os 12 primeiros colocados avançam para os playoffs, quando começam os confrontos em séries melhor de cinco jogos. Aí, as equipes que ficarem entre a quinta e a 12ª posições disputam as oitavas de final, enquanto os quatro melhores da primeira fase avançam direto para as quartas de final.

"Eu não sei quem vai ser o campeão e foi justamente isso que a gente buscou nessa edição. Com certeza, é uma vitória para o basquete", afirmou o presidente da LNB, responsável pela organização do campeonato. Para defender sua tese de competitividade, ele citou o retorno de jogadores de sucesso ao Brasil para a disputa do NBB após temporadas no exterior.

"Se esses jogadores voltaram é porque alguma coisa melhorou para eles, seja técnica ou estruturalmente", concordou o ex-técnico Lula Ferreira, que assumiu o cargo de gerente técnico da LNB e confia numa grande edição do NBB nesta temporada 2010/11.