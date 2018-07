NBB mantém final em jogo único na próxima temporada

A abertura da próxima temporada do NBB será no dia 9 de novembro, com a partida entre o atual campeão Flamengo e o Brasília. E a final em jogo único foi marcada para 31 de maio de 2014. Também ficou definido que o Jogo das Estrelas, evento festivo que segue os moldes do que acontece na NBA nos Estados Unidos, acontecerá entre 21 e 22 de fevereiro, em sede a ser definida.

Houve ainda uma alteração no sistema de rebaixamento e acesso do campeonato. Ao contrário da edição anterior, o campeão da divisão de acesso estará automaticamente classificado para disputar a temporada de 2014/2015 do NBB - e os dois rebaixados também caem automaticamente. Antes, os dois últimos colocados do NBB e os dois primeiros do torneio de acesso deveriam disputar um playoff para definir os dois que estariam na elite.

Outra mudança foi na regra de transferências. Ao contrário de temporadas anteriores, quando um jogador não podia mudar de clube após o início do torneio, os atletas agora podem jogar por outros times caso não tenham feito mais do que oito jogos pela sua equipe original, que deve apresentar ao NBB uma carta de liberação para que a transferência aconteça. Não serão permitidas mais de uma troca de time por jogador, sendo que, depois de encerrado o primeiro turno, ninguém mais pode mudar.

Será mantido o número de 12 classificados para o mata-mata, sendo que os quatro primeiros passam direto para as quartas de final. Diferente de edições anteriores, a pontuação nos jogos de playoffs não contará mais na soma para definir os mandos das série eliminatórias antes da final. Assim, o chaveamento estará definido ao término da fase de classificação.

Os participantes da próxima edição do NBB são: Flamengo (RJ), Unitri (MG), Bauru (SP), São José (SP), Brasília (DF), Franca (SP), Pinheiros (SP), Paulistano (SP), Minas Tênis (MG), Basquete Cearense (CE), Limeira (SP), Liga Sorocabana (SP), Mogi das Cruzes (SP), Vila Velha (ES), Palmeiras (SP), Macaé (RJ) e Goiânia (GO).