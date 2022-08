NBB terá 17 equipes na temporada 2022/2023 com retorno de São José e saída de Mogi das Cruzes

A Liga Nacional de Basquete confirmou nesta quinta-feira os participantes da temporada 2022/2023 do Novo Basquete Brasil. Ao todo serão 17 equipes (mesmo número da última edição). A competição está agendada para ter início em 15 de outubro.

A novidade é o retorno do São José Basketball. A equipe disputou o NBB pela última vez na temporada 2019/2020 e, após conquistar o título do Campeonato Brasileiro da CBB neste ano, optou pelo retorno ao principal torneio de clubes do País.

São José ocupou o lugar deixado pelo Mogi das Cruzes, que não vai fazer parte desta edição após pedido de licença. A tradicional equipe decidiu encerrar momentaneamente sua equipe adulta, direcionando o trabalho apenas para os times das categorias de base.

Com isso, o NBB vai contar com oito unidades da federação, sendo elas: São Paulo (Corinthians, Bauru Basket, SESI Franca, São José Basketball, Paulistano, Pinheiros, Rio Claro e São Paulo), Rio Grande do Sul (Luvix/União Corinthians e Caxias do Sul Basquete), Distrito Federal (Cerrado Basquete e BRB/Brasília), Minas Gerais (123 Minas), Rio de Janeiro (Flamengo), Ceará (Fortaleza Basquete Cearense), Paraná (Pato Basquete) e Paraíba (Basquete Unifacisa).

A tabela e o regulamento do torneio serão divulgados ainda no mês de agosto. O sistema de disputa do NBB será o mesmo da temporada passada, com jogos de ida e volta na fase de classificação e depois os playoffs.

Campeão pela primeira vez na história, Franca vai defender o título que conquistou ao derrotar o Flamengo na decisão.