NBB terá primeira transmissão pelo Twitter com Franca x Paulistano

O jogo entre Franca e Paulistano, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da temporada 2017/2018 do NBB, será transmitido ao vivo pelo Twitter. A plataforma vai exibir uma partida esportiva pela primeira vez no Brasil.

Usuários e não-usuários da rede social poderão acompanhar o jogo gratuitamente através do link http://live.twitter.com/nbb. O streaming será iniciado às 20h10 e poderá ser acessado por computadores, celulares, tablets e outros aparelhos conectados, como o Xbox One.

O jogo será realizado no Ginásio Pedrocão, em Franca. Os dois times paulistas voltam a se enfrentar após a final do Campeonato Paulista de Basquete, no dia 2 de novembro, quando o Paulistano se sagrou campeão após vencer o quinto jogo da série final por 91 a 76. Foi a primeira vez que a equipe conquistou um título estadual.

A transmissão da partida entre as duas equipes será o primeiro live streaming esportivo brasileiro no Twitter. A plataforma transmitirá mais 17 partidas da temporada 2017/2018 do NBB. Todas as transmissões serão gratuitas e acontecerão às sextas-feiras. Na próxima semana, será a vez do confronto entre Joinville e Bauru.