Nenê brilha e ajuda Denver Nuggets a vencer o Philadelphia 76ers na NBA

FILADÉLFIA - O Philadelphia 76ers ainda não havia sido derrotado em casa nesta temporada da NBA. Eram seis vitórias em seis partidas, até que, na noite da última quarta-feira, a equipe foi batida pelo Denver Nuggets, por 108 a 104, na prorrogação. O brasileiro Nenê foi um dos destaques do confronto, com um "double-double". Ele anotou 20 pontos e pegou 14 rebotes, além de ter dado três assistências.

O principal jogador do Nuggets, no entanto, foi o armador Andre Miller, que saiu do banco para anotar 28 pontos, dez assistências e oito rebotes. Ele foi responsável pelos últimos dez pontos da equipe no tempo regulamentar e ainda foi importante na prorrogação. Pelo lado do 76ers, outro reserva, o ala Thaddeus Young, foi o cestinha, com 22 pontos. Andre Iguodala também teve uma grande noite, com 11 pontos, dez rebotes e nove assistências, mas não conseguiu impedir a derrota.

Em outro jogo decidido na prorrogação, o San Antonio Spurs bateu o Orlando Magic mesmo atuando fora de casa, por 85 a 83. O principal cestinha da partida foi o armador Tony Parker, que contribuiu para a vitória com 25 pontos, nove assistências e sete rebotes.

Único brasileiro em quadra, Tiago Splitter teve uma boa atuação. Em 18 minutos, conseguiu dez pontos, seis rebotes, um toco e um roubo de bola. Pelo lado do Magic, o destaque mais uma vez foi o pivô Dwight Howard, que anotou um "double-double", com 24 pontos e 25 rebotes, além de três tocos.

O único brasileiro a ser derrotado na última quarta-feira foi Leandrinho, que não repetiu as últimas boas atuações e não conseguiu impedir que seu Toronto Raptors caísse diante do Boston Celtics, fora de casa, por 96 a 73. Ele anotou apenas seis pontos, em 21 minutos em quadra. O cestinha da partida foi o armador Rajon Rondo, do Celtics, com 21 pontos.

Quem também sofreu foi o Dallas Mavericks, que voltou a ser batido por uma equipe de Los Angeles no final da partida. Depois de perder na última segunda-feira para o Lakers, com uma bola de três de Derek Fisher nos últimos segundos, na última quarta foi a vez de Chauncey Billups decretar a derrota dos atuais campeões, também com uma bola de três, a um segundo para o término do jogo. Com a derrota por 91 a 89, o time do Texas não figura mais entre os oito primeiros da Conferência Oeste e hoje estaria fora dos playoffs.

A surpresa da noite, no entanto, ficou por conta do Oklahoma City Thunder, líder do lado Oeste, que caiu diante do Washington Wizards, equipe de pior campanha em toda a NBA, por 105 a 102. Os 33 pontos de Kevin Durant e os 36 de Russell Westbrook não foram suficientes para parar John Wall, que, com 25 pontos, oito assistências e sete rebotes, deu a segunda vitória da temporada ao time da capital norte-americana.

Confira os resultados da última quarta-feira na NBA:

Orlando Magic 83 x 85 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 104 x 108 Denver Nuggets

Washington Wizards 105 x 102 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 96 x 73 Toronto Raptors

New Jersey Nets 107 x 100 Golden State Warriors

New York Knicks 88 x 91 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 92 x 89 Portland Trail Blazers

New Orleans Hornets 87 x 93 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 93 x 85 Detroit Pistons

Sacramento Kings 92 x 88 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 91 x 89 Dallas Mavericks

Veja as partidas desta quinta-feira na NBA:

Houston Rockets x New Orleans Hornets

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Dallas Mavericks