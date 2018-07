Nenê brilha e comanda vitória em estreia no Washington Wizards

NEWARK - O brasileiro Nenê Hilário brilhou na sua partida de estreia no Washington Wizards na NBA. Após dez anos no Denver Nuggets, o pivô disputou na noite de quarta-feira o seu primeiro jogo pela nova equipe e foi decisivo para a vitória por 108 a 89 sobre o New Jersey Nets, fora de casa. Nenê terminou a partida com um "double-double", com 22 pontos e dez rebotes. Além disso, nos 31 minutos em que permaneceu em quadra, ainda deu duas assistências. Com um ponto a mais do que o brasileiro, Jordan Crawford foi o cestinha do duelo.

A partida, porém, também ficou marcada pelas expulsões de Deron Williams e do técnico Avery Johnson, ambos do Nets, durante o terceiro quarto, quando o árbitro também marcou quatro faltas técnicas. Mesmo assim, Williams foi o principal anotador da equipe, com 17 pontos, enquanto Kris Humphries somou 16 rebotes e 13 pontos.

O San Antonio Spurs venceu o Minnesota Timberwolves, em casa, por 116 a 100, apesar de ter perdido Tony Parker, contundido, durante o segundo quarto. Tim Duncan foi o cestinha do duelo com 21 pontos e ainda conseguiu um "double-double" ao obter 15 rebotes, sendo decisivo para a quarta vitória consecutiva da equipe. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 22 minutos, com 11 pontos, sete rebotes e cinco assistências para o Spurs.

Com 17 pontos e 12 rebotes, Kevin Love registrou o seu 40º "double-double" na temporada, mas não impediu a quarta derrota do Timberwolves nos últimos seis jogos, o que deixou a equipe mais distante da briga por uma vaga nos playoffs da NBA. Jose Barea também se destacou pela equipe, com 18 pontos e 11 assistências.

A sequência de quatro vitórias do Dallas Mavericks foi interrompida pelo Los Angeles Lakers, que derrotou os atuais campeões da NBA por 109 a 93, fora de casa. Kobe Bryant foi o cestinha do duelo, com 30 pontos, enquanto Pau Gasol somou 27 pontos e nove rebotes.

Contratado junto ao Cleveland Cavaliers, Tamos Sessions contribuiu para o triunfo com 17 pontos e nove assistências. Assim, o Lakers encerrou uma sequência de duas derrotas e fez 3 a 0 no confronto direto com o Dallas nesta temporada. Dirk Nowitzki anotou 26 pontos e conseguiu dez rebotes para o Mavericks e Jason Terry marcou 23 pontos.

Equipe de melhor campanha nesta temporada, com 39 triunfos e dez derrotas, o Chicago Bulls venceu, fora de casa, o Toronto Raptors por 94 a 82 após estar perdendo por 12 pontos de diferença no começo do segundo tempo. Luol Deng somou 17 pontos e dez rebotes. Os reservas John Lucas e Kyle Korver se destacaram no último quarto, quando anotaram 13 e dez pontos, respectivamente. C.J. Watson marcou 15 pontos e Ronnie Brewer fez 12 no terceiro triunfo seguido do Bulls. DeMar DeRozan, do Raptors, foi o cestinha do duelo com 23 pontos.

Em casa, o Oklahoma City Thunder venceu o Los Angeles Clippers por 114 a 91 ao conter Blake Griffin, que terminou a partida com apenas sete pontos. Assim, o Clippers completou a sua oitava partida seguida sem anotar 100 pontos. Kevin Durant foi o cestinha do duelo com 32 pontos e ainda obteve nove rebotes, enquanto Russel Westbrook marcou 19 pontos. Randy Foye, com 23 pontos, e Chris Paul, com 13 pontos e dez assistências, foram os principais destaques do Clippers.

O New York Knicks conquistou a sua quinta vitória consecutiva ao superar o Philadelphia 76ers por 82 a 79, fora de casa. Amare Stoudemire foi o cestinha do duelo com 21 pontos e ainda conseguiu nove rebotes. Jeremy Lin fez 18 pontos e Carmelo Anthony marcou dez. Elton Brand, com 12 pontos e 12 rebotes, e Jrue Holiday, com 16 pontos, se destacaram pelo 76ers.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors 82 x 94 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 79 x 82 New York Knicks

Orlando Magic 103 x 93 Phoenix Suns

New Jersey Nets 89 x 108 Washington Wizards

Atlanta Hawks 103 x 102 Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets 92 x 101 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 114 x 91 Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs 116 x 100 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 116 x 115 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 93 x 109 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Washington Wizards x Indiana Pacers

New Orleans Hornets x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Utah Jazz