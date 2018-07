Nenê brilha e é cestinha em vitória do Washington Wizards

O pivô Nenê foi um dos grandes destaques da rodada deste sábado na NBA. O brasileiro saiu do banco de reservas para comandar a vitória do Washington Wizards sobre o Detroit Pistons por 97 a 95, fora de casa. Mesmo ficando em quadra por apenas 22 minutos, ele foi o cestinha da sua equipe, com 18 pontos - registrou ainda sete rebotes.

Nenê contou com a ajuda de Otto Porter Jr., responsável por 17 pontos, e da dupla formada por Marcin Gortat e Ramon Sessions. Cada um contribuiu com 14 pontos. Juntos, eles levaram o Washington a sua sexta vitória na temporada regular. Contando ainda com quatro derrotas, o time ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste.

Nenê não foi o único brasileiro a entrar em quadra nesta rodada. Anderson Varejão e Tiago Splitter, acostumados a jogar juntos pela seleção brasileira, estiveram em lados opostos na quadra em Cleveland na noite deste sábado. E Varejão levou a melhor, por causa da vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Atlanta Hawks, por 109 a 97.

Os brasileiros, contudo, foram ofuscados pelo grande desempenho da dupla composta por LeBron James e Kevin Love - ambos registraram duplo-duplo. Eles comandaram o 10º triunfo do Cavaliers, que segue isolado na liderança da Conferência Leste. Love foi o cestinha da partida, com 25 pontos. Anotou ainda 11 rebotes. LeBron marcou 19, também cravou 11 rebotes e ainda deu oito assistências.

Kyle Korver e Paul Millsap foram os destaques do Atlanta, cada um com 14 pontos. Splitter, que vem ganhando poucas chances na nova equipe (defendeu o San Antonio Spurs na temporada passada), teve atuação discreta. Anotou quatro pontos nos nove minutos em que esteve em quadra.

Do lado do Cleveland, Varejão ganhou mais tempo de jogo, mostrando que vem reconquistando a confiança do treinador após lesões. Em 19 minutos, anotou sete pontos e pegou três rebotes.

Com o resultado, o Atlanta Hawks tem nove vitórias e seis derrotas, na quinta posição na tabela do lado Leste.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Sacramento Kings 97 x 91 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 86 x 123 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 97 x 109 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 97 x 95 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 91 x 96 Miami Heat

New York Knicks 107 x 102 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 82 x 92 San Antonio Spurs

Jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Los Angeles Clippers

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Denver Nuggets

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers