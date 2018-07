Nenê brilha e encerra série negativa do Wizards na NBA

O brasileiro teve a sua melhor atuação neste campeonato e conseguiu um "double-double", com 23 pontos e 11 rebotes, além de ter dado quatro assistências nos 29 minutos em que permaneceu em quadra pelo Wizards, que agora soma quatro vitórias em 27 partidas. Jordan Crawford também se destacou pela equipe de Washington e foi o cestinha do jogo com 27 pontos, um a mais do que Arron Afflalo, do Magic.

O Detroit Pistons surpreendeu e derrotou o Miami Heat, em casa, por 109 a 99, na noite de sexta-feira. Os reservas dos Pistons anotaram 64 pontos na partida, com destaque para Will Bynum, que fez 25 e ainda deu 10 assistências. Já Andre Drummond somou 10 pontos e 10 rebotes.

O Heat, que não contou com o suspenso Dwyane Wade, dominou o começo da partida e fechou o primeiro quarto vencendo por 32 a 17. Porém, o Pistons reagiu no segundo período e foi ao intervalo com uma vantagem de seis pontos (58 a 52). LeBron James foi o cestinha do jogo com 35 pontos, mas não evitou o fim de uma invencibilidade de seis jogos do Miami, que permanece na liderança da Conferência Leste.

O San Antonio Spurs acabou com uma sequência de cinco triunfos do Houston Rockets ao derrotá-lo por 122 a 116, em casa. Para isso, a equipe contou com boas atuações dos seus principais jogadores. Tony Parker fez 31 pontos e deu 10 assistências, Tim Duncan anotou 30 e Manu Ginóbili fez 23, a sua melhor marca nesta temporada.

O brasileiro Tiago Splitter começou o jogo como titular, atuou por 26 minutos, mas teve números mais discretos. Ele fez nove pontos, obteve seis rebotes e deu duas assistências pelo Spurs. James Harden, do Rockets, foi o cestinha da partida com 33 pontos.

Equipe de melhor campanha nesta temporada, o Los Angeles Clippers conquistou a sua 16ª vitória consecutiva ao derrotar o Utah Jazz por 116 a 114, fora de casa, após reverter uma desvantagem que chegou a ser 19 pontos no terceiro quarto. Chris Paul foi o cestinha da partida com 29 pontos, sendo que anotou os últimos sete da equipe californiana na partida. Blake Griffin fez 22 pontos e obteve 13 rebotes, enquanto DeAndre Jordan somou 10 pontos e 10 rebotes para o Clippers. Randy Foye fez 28 pontos e foi o principal destaque do Jazz na partida.

Em boa fase, o Los Angeles Lakers obteve a sexta vitória nos últimos sete jogos ao superar o Portland Trial Blazers, em casa, por 104 a 87. Assim, a equipe alcançou 50% de aproveitamento na temporada, com 15 triunfos em 30 partidas. Kobe Bryant foi o cestinha da partida com 27 pontos, enquanto Dwight Howard marcou 21 e conseguiu 14 rebotes. LaMarcus Aldridge marcou 26 pontos para o Blazers.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards 105 x 97 Orlando Magic

Indiana Pacers 97 x 91 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 97 x 81 Charlotte Bobcats

Detroit Pistons 109 x 99 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 94 x 102 Atlanta Hawks

New Orleans Hornets 97 x 104 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 122 x 116 Houston Rockets

Dallas Mavericks 85 x 106 Denver Nuggets

Utah Jazz 114 x 116 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 106 x 105 New York Knicks

Los Angeles Lakers 104 x 87 Portland Trail Blazers

Golden State Warriors 96 x 89 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Charlotte Bobcats x New Orleans Hornets

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Orlando Magic x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Boston Celtics