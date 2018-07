Nenê brilha e Nuggets derrota o Celtics; Heat perde

O Denver Nuggets parece não estar sentindo falta de Carmelo Anthony, trocado com o New York Knicks. Na última quinta-feira à noite, a equipe derrotou o Boston Celtics por 89 a 75, com boa atuação do brasileiro Nenê, que conseguiu um "double-double" com 12 pontos e dez assistências.

O Nuggets contou com as estreias de Danilo Gallinari, Raymond Felton e Wilson Chandler, envolvidos na troca por Carmelo. Destes, o maior destaque foi Chandler, com 16 pontos. O cestinha da partida, no entanto, foi Kenyon Martin, do Denver, com 18 pontos, além de dez rebotes.

Já o Celtics sentiu falta do pivô Kendrick Perkins e do armador Nate Robinson, envolvidos em uma troca que trouxe Jeff Green e Nenad Krstic do Oklahoma City Thunder - eles ainda não estrearam. Paul Pierce, com 17 pontos, e Kevin Garnett, com 14 pontos e 13 rebotes, foram os melhores da equipe em quadra.

Na única outra partida de quinta-feira, o Chicago Bulls conseguiu uma boa vitória sobre o badalado Miami Heat, por 93 a 89. Atuando em casa, o Bulls chegou a estar perdendo por 14 pontos, mas conseguiu uma grande reação no terceiro quarto, virou o placar e garantiu o triunfo.

A equipe contou novamente com grande atuação de Derrick Rose e Luol Deng. Rose anotou 26 pontos, seis assistências e cinco rebotes. Já Deng conseguiu um "double-double", com 20 pontos e dez rebotes, além de cinco assistências. Ele ainda contribuiu com uma bola de três, quando o jogo estava empatado em 89 a 89, a menos de um minuto para o final.

Pelo lado do Heat, Dwyane Wade foi o cestinha, com 34 pontos, e LeBron James se destacou, com 29 pontos, dez rebotes e cinco assistências. A outra estrela da equipe, Chris Bosh, no entanto, teve péssimo desempenho, marcando apenas sete pontos e pegando sete rebotes. Ele acertou somente um em 18 arremessos tentados.

Confira as partidas desta sexta-feira na NBA:

Indiana Pacers x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Toronto Raptors x Phoenix Suns

Charlotte Bobcats x Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Miami Heat x Washington Wizards

Minnesota Timberwolves x New Orleans Hornets

Orlando Magic x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x New Jersey Nets

Golden State Warriors x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets