Nenê brilha e vence duelo com Leandrinho na NBA

Nenê brilhou na vitória do Nuggets ao terminar a partida com um "double-double", com 20 pontos e dez rebotes, nos 33 minutos em que permaneceu em quadra. Rudy Fernandez foi o cestinha da partida com 23 pontos e Andre Miller somou 13 pontos e 12 assistências. Leandrinho foi o principal pontuador do Raptors, com 19, e ainda deu três assistências nos 22 minutos em que atuou.

O Minnesota Timberwolves superou, em casa, o San Antonio Spurs por 87 a 79 e obteve pela primeira vez desde 2000 duas vitórias consecutivas sobre o adversário. Ricky Rubio anotou 18 pontos e deu dez assistências, enquanto Kevin Love somou 18 pontos e 16 rebotes. Já Nikola Pekovic terminou o duelo com 14 pontos e dez rebotes. Tony Parker foi o cestinha da partida com 20 pontos. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 27 minutos, com 12 pontos, sete rebotes e três assistências.

O New Jersey Nets conseguiu pela primeira vez duas vitórias consecutivas nesta temporada ao bater o Cleveland Cavaliers por 99 a 96, fora de casa. Deron Williams somou 27 pontos e dez assistências, enquanto Kris Humphries terminou o duelo com 18 pontos e 11 rebotes para o Nets. O brasileiro Anderson Varejão atuou por 33 minutos, com nove rebotes, quatro pontos e três assistências. Kyrie Irving foi o cestinha do duelo com 32 pontos.

Equipe de melhor campanha na NBA nesta temporada, o Oklahoma City Thunder venceu, fora de casa, o Golden State Warriors por 120 a 109. Kevin Durant foi o cestinha do duelo com 37 pontos e ainda obteve 14 rebotes. Russel Westbrook também se destacou, com 28 pontos e 11 assistências. Já Serge Ibaka somou 20 pontos e 12 rebotes. Dorell Wrihgt foi o destaque do Warriors, com 23 pontos.

Com atuação brilhante de Derrick Rose, que anotou 34 pontos pela primeira vez nesta temporada, o Chicago Bulls venceu o Milwaukee Bucks por 107 a 100, em casa. Carlos Boozer anotou 20 pontos e 13 rebotes, enquanto Joakim Noah somou 16 rebotes e 15 pontos. O Bucks não contou com Andrew Bogut, contundido, e teve Brandon Jennings, com 25 pontos, e Drew Gooden, com 23 pontos e 15 rebotes, como principais destaques. Sem Bogut, porém, a equipe perdeu as seis partidas que disputou nesta temporada.

Em casa, o Miami Heat superou o New York Knicks por 99 a 89. A partida marcou o retorno de Dwyane Wade, recuperado de lesão, que anotou 28 pontos. Já LeBron James foi o cestinha da partida com 31 pontos. Bill Walker anotou 21 pontos para o Knicks, que tentou 43 arremessos de três pontos e converteu 18, sendo oito com Walker.

Liderado por Paul Pierce, que anotou 17 dos seus 28 pontos no terceiro quarto, o Boston Celtics bateu o Indiana Pacers, em casa, por 94 a 87, e obteve o seu quatro triunfo seguido, apesar das ausências de Ray Allen, Rajon Rondo e Jermaine O''Neal. Além de ser o cestinha da partida, Pierce obteve dez rebotes e deu oito assistências. Danny Granger anotou 21 pontos para vencer o Pacers, que havia vencido o Celtics duas vezes nesta temporada e em ambas ocasiões com mais de dez pontos de vantagem.

Apesar da ausência de Dirk Nowitzki pela quarta partida seguida, o Dallas Mavericks derrotou o Utah Jazz por 116 a 101, em casa, no jogo em que mais anotou pontos nesta temporada. Roddy Beaubois foi o cestinha do duelo com 22 pontos, enquanto Brendan Haywood somou 12 pontos e 12 rebotes para o Mavericks, que também não contou com o lesionado Delonte West. Paul Millsap marcou 20 pontos e foi o destaque do Jazz.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 89 x 72 Charlotte Bobcats

Boston Celtics 94 x 87 Indiana Pacers

Detroit Pistons 101 x 107 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 96 x 99 New Jersey Nets

Miami Heat 99 x 89 New York Knicks

Chicago Bulls 107 x 100 Milwaukee Bucks

New Orleans Hornets 90 x 63 Orlando Magic

Houston Rockets 103 x 76 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 87 x 79 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 116 x 101 Utah Jazz

Denver Nuggets 96 x 81 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 109 x 71 Phoenix Suns

Golden State Warriors 109 x 120 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada deste sábado na NBA:

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Charlotte Bobcats x Washington Wizards

Houston Rockets x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Sacramento Kings