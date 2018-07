Nenê brilha em vitória do Denver sobre Memphis na NBA

O brasileiro Nenê Hilário voltou a ter atuação destacada e foi decisivo para a vitória do Denver Nuggets por 108 a 107 sobre o Memphis Grizzlies, em casa, na noite de domingo. O pivô conseguiu um "double-double", com 27 pontos e 11 rebotes, e ainda distribuiu seis assistências.

Esta foi a sétima vitória seguida do Nuggets, que teve Arron Afflalo, com 25 pontos, como outro destaque individual. E agora o técnico George Karl acumula 999 vitórias na NBA. Rudy Gay foi o principal jogador do Grizzlies, com 24 pontos.

O Cleveland Cavaliers perdeu fora de casa para o Detroit Pistons por 102 a 92, na noite de domingo, apesar da atuação destacada de Anderson Varejão. Assim como Nenê, o brasileiro conseguiu um "double-double", com 14 rebotes e 11 pontos, além de ter dado uma assistência na partida.

Richard Hamilton anotou 27 pontos e Rodney Stuckey somou 24 pontos e distribuiu 11 assistências para o Pistons. Em má fase, o Cavaliers sofreu a quarta derrota seguida na NBA mesmo com a boa atuação de Antawn Jamison, que somou 22 pontos.

Sem dificuldades, o San Antonio Spurs se impôs em casa e derrotou o New Orleans Hornets por 109 a 84. Apesar disso, o pivô brasileiro Tiago Splitter teve atuação discreta, com cinco pontos e dois rebotes. Tony Parker foi o melhor jogador da equipe, com 19 pontos e seis assistências. E o armador Chris Paul foi o destaque do Hornets, com 16 pontos e oito assistências.

O New York Knicks venceu o Toronto Raptors com facilidade por 116 a 99, fora de casa. O brasileiro Leandrinho Barbosa teve atuação apagada e fez apenas três pontos para a equipe canadense, que teve Amir Johnson, com 22 pontos e 16 rebotes, como principal jogador. Amare Stoudemire foi o destaque do Knicks, com 31 pontos e 16 rebotes.

Resultados de 5 de dezembro:

New Jersey Nets 75 x 100 Boston Celtics

Toronto Raptors 99 x 116 New York Knicks

Detroit Pistons 102 x 92 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 109 x 84 New Orleans Hornets

Oklahoma City Thunder 114 x 109 Golden State Warriors

Denver Nuggets 108 x 107 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 125 x 108 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 100 x 91 Los Angeles Clippers

Jogos de 6 de dezembro:

Indiana Pacers x Toronto Raptors

Orlando Magic x Atlanta Hawks

New York Knicks x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks x Miami Heat

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Sacramento Kings