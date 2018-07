Nenê brilha em vitória do Denver sobre o Miami na NBA

Recuperado de uma lesão, Ty Lawson retornou ao Nuggets e anotou 24 pontos. LeBron James foi o cestinha da partida com 35 pontos e Udonis Haslem somou 12 pontos e 11 rebotes para o Heat. Já Dwyane Wade, que marcou 12 pontos, sofreu lesão no tornozelo direito no quarto final da partida.

Com mais um show de Kobe Bryant, que anotou mais de 40 pontos pela terceira partida consecutiva, o Los Angeles Lakers conseguiu a sua quinta vitória seguida ao superar o Cleveland Cavaliers, em casa, por 97 a 92. O triunfo de sexta-feira foi o oitavo consecutivo da equipe como mandante.

Bryant foi o cestinha da partida com 42 pontos e contou com o auxílio de Pau Gasol, com 19 pontos e dez rebotes, e Andrew Bynum, com 15 pontos e 11 rebotes, para levar o Lakers ao triunfo. O brasileiro Anderson Varejão conseguiu um "double-double" nos 29 minutos em que atuou, com 14 rebotes e 11 pontos. Já Kyrie Irving anotou 21 pontos.

O San Antonio Spurs segue imbatível em casa na temporada 2011/2012 da NBA. A equipe conseguiu a sua oitava vitória em oito jogos disputados como mandante ao superar o Portland Trail Blazers por 99 a 83. O brasileiro Tiago Splitter teve bom desempenho nos 19 minutos que ficou em quadra, com 14 pontos, quatro rebotes e duas assistências.

Tony Parker anotou 20 pontos e DeJuan Blair somou 13 pontos e 11 rebotes para o Spurs. LaMarcus Aldridge, do Blazers, foi o cestinha do duelo com 29 pontos, enquanto Gerald Wallace terminou a partida com 12 pontos e 12 rebotes.

Fora da partida anterior, Derrick Rose retornou ao Chicago Bulls e liderou a equipe na vitória por 88 a 79 sobre o Boston Celtics, fora de casa. O MVP da temporada 2010/2011 da NBA foi o cestinha da partida com 25 pontos, enquanto Luol Deng terminou o duelo com 21 pontos e 16 rebotes e Joakim Noah somou dez pontos e 12 rebotes. No jogo de sexta-feira, o Bulls foi ao intervalo com uma vantagem de 19 pontos (52 a 33) e impediu a reação do Celtics no quartos finais. Ray Allen, com 16 pontos, e Rajon Rondo, com 14 pontos e 11 assistências, foram os destaques do Boston.

A boa atuação de Leandrinho Barbosa não impediu que o Toronto Raptors sofresse a sua terceira derrota seguida e a quinta nas últimas seis partidas. Na noite de sexta-feira, em casa, a equipe canadense perdeu para o Indiana Pacers por 95 a 90. O brasileiro atuou por 24 minutos, com 20 pontos e cinco rebotes. DeMar DeRozan, do Raptors, foi o cestinha da partida com 23 pontos. Já George Hill anotou 22 pontos para o Pacers.

Resultados de 13 de janeiro:

Toronto Raptors 90 x 95 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 120 x 89 Washington Wizards

Charlotte Bobcats 81 x 98 Detroit Pistons

Boston Celtics 79 x 88 Chicago Bulls

New Orleans Hornets 80 x 87 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 103 x 91 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 102 x 76 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 99 x 83 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 103 x 110 New Jersey Nets

Denver Nuggets 117 x 104 Miami Heat

Los Angeles Lakers 97 x 92 Cleveland Cavaliers

Jogos de 14 de janeiro:

Atlanta Hawks x Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers x Boston Celtics

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Charlotte Bobcats x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

Memphis Grizzlies x New Orleans Hornets

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Utah Jazz x New Jersey Nets

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers