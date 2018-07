Nenê brilha em vitória do Washington Wizards sobre o Miami Heat

O pivô Nenê teve atuação decisiva na vitória do Washington Wizards sobre o Miami Heat, na noite desta sexta-feira. O brasileiro foi o cestinha da equipe no triunfo por 105 a 103, fora de casa, em rodada da temporada regular da NBA.

O brasileiro anotou 20 pontos, assim como John Wall, e manteve o Washington na briga pelo topo da Conferência Leste. Com 19 vitórias e seis derrotas, a equipe ocupa o segundo lugar, atrás apenas do Toronto Raptors, que venceu o Detroit Pistons por 110 a 100. Agora o time soma 21 triunfos e seis derrotas.

Além dos 20 pontos, Nenê anotou seis rebotes e duas assistências. Só não foi tão eficiente quanto Wall. O armador registrou um duplo-duplo, com dez assistências. Bradley Beal também contribuiu com o resultado positivo dos visitantes, ao anotar 16 pontos.

Já Tiago Splitter saiu de quadra derrotado na rodada desta sexta. Ainda buscando seu melhor ritmo, após se recuperar de lesão, o brasileiro mostrou serviço ao obter 14 pontos, seis rebotes e duas assistências, mas não pôde evitar o revés para o Portland Trail Blazers pelo placar de 129 a 119, na terceira prorrogação.

Ainda sem poder contar com Tony Parker, o San Antonio foi liderado pelo veterano Tim Duncan, com 32 pontos e dez rebotes. Danny Green também cravou um duplo-duplo, de 27 pontos e dez rebotes.

Com o tropeço, os atuais campeões seguem exibindo irregularidade na atual temporada. O San Antonio soma 17 triunfos e 10 derrotas e ocupa apenas a sétima colocação da Conferência Oeste.

Pela mesma rodada, o Cleveland Cavaliers, de Anderson Varejão, voltou a vencer ao superar o Brooklyn Nets por 95 a 91. LeBron James e Mark Miller foram os principais pontuadores do Cleveland, com 22 e 21 pontos. Varejão contribuiu com sete pontos, cinco rebotes e uma assistência.

O resultado deixou o Cleveland na quinta posição do lado Leste, com 15 triunfos e 10 derrotas. Na nona posição, fora dos playoffs, o Brooklyn Nets tem retrospecto exatamente oposto ao da equipe do brasileiro.

Confira os resultados da noite de sexta-feira:

Orlando Magic 94 x 101 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 91 x 109 Charlotte Hornets

Boston Celtics 114 x 98 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 95 x 91 Brooklyn Nets

Detroit Pistons 100 x 110 Toronto Raptors

Miami Heat 103 x 105 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 97 x 103 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 119 x 129 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 109 x 106 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 103 x 104 Oklahoma City Thunder

Jogos deste sábado:

New York Knicks x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Houston Rockets x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Milwaukee Bucks