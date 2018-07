Nenê brilha em vitória histórica do Denver sobre o Toronto, na NBA

TORONTO - Nenê levou a melhor sobre Leandrinho no duelo de brasileiros desta sexta-feira pela rodada da NBA. O pivô teve atuação destacada na vitória do seu Denver Nuggets sobre o Toronto Raptors por 123 a 116, fora de casa: anotou 26 pontos, pegou seis rebotes e foi o segundo maior cestinha da partida. Leandrinho também fez uma boa partida, com 22 pontos, mesmo começando no banco de reservas da equipe canadense.

O triunfo do Denver foi histórico, já que o técnico da equipe, George Karl, tornou-se o sétimo da história da NBA a atingir a marca de 1.000 vitórias. O seleto clube já contava com os lendários Don Nelson, Lenny Wilkens, Pat Riley, Jerry Sloan, Phil Jackson e Larry Brown. "Não posso negar que estou chocado por chegar a essa posição", disse Karl.

Jogando em casa, o Chicago Bulls quebrou um tabu de quatro anos sem vencer o Los Angeles Lakers ao bater os atuais campeões da liga por 88 a 84, graças à performance decisiva do armador Derrick Rose, autor de 29 pontos. Pelo Lakers, os melhores em quadra foram Kobe Bryant, com 23 pontos, e Paul Gasol, com 21 pontos.

No intervalo do jogo, o Bulls realizou uma homenagem em comemoração ao 20.º aniversário de seu primeiro título na NBA. O técnico da equipe na ocasião era Phil Jackson, o mesmo que comandou o Lakers na noite desta sexta. O treinador, no entanto, se mostrou frio com a lembrança. "Não sou um cara emotivo", disse, ao caminhar pela quadra do United Center.

Time mais badalado da temporada, o Miami Heat parece ter superado o mau início de campeonato. Nesta sexta, bateu o Golden State Warriors por 106 a 84 e chegou à sétima vitória seguida, com grande noite de suas principais estrelas. Dwayne Wade anotou 34 pontos e LeBron James, 25.

Quem também embalou e chegou ao sétimo triunfo consecutivo foi o New York Knicks, que fez 101 a 95 no Washington Wizards. Mais uma vez, o grande nome do jogo foi Amare Stoudemire, que marcou 36 pontos. Detalhe: ele passou dos 30 pontos em todos os jogos dessa série invicta da equipe de Nova York.

A melhor equipe da temporada, no entanto, continua sendo o San Antonio Spurs, que chegou à quarta vitória seguida ao passar pelo Atlanta Hawks por 108 a 92. Richard Jefferson e Manu Ginóbili foram os destaques da equipe do Texas, com 18 pontos cada. O brasileiro Thiago Splitter ficou apenas um minuto em quadra, tempo suficiente para pegar um rebote e dar uma assistência.

Confira os resultados desta sexta-feira:

Indiana Pacers 100 x 92 Charlotte Bobcats

Toronto Raptors 116 x 123 Denver Nuggets

Washington Wizards 95 x 101 New York Knicks

Chicago Bulls 88 x 84 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 109 x 99 Detroit Pistons

New Orleans Hornets 92 x 97 OC Thunder

Milwaukee Bucks 97 x 91 Houston Rockets

San Antonio Spurs 108 x 92 Atlanta Hawks

Phoenix Suns 94 x 101 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 117 x 105 Orlando Magic

Golden State Warriors 94 x 106 Miami Heat

Jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Charlotte Bobcats x Boston Celtics

Detroit Pistons x Toronto Raptors

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Houston Rockets x Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings x Miami Heat