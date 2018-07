Nenê brilha, mas Denver vira freguês do San Antonio Spurs na NBA

Pela segunda vez nesta semana o San Antonio Spurs levou a melhor sobre o Denver Nuggets. Seis dias após vencer o rival por apenas um ponto de diferença (113 a 112), a equipe do Texas, dona da melhor campanha da NBA, teve um pouco menos de trabalho para derrotá-lo novamente, desta vez por 109 a 103, nesta quarta-feira à noite.

O destaque do jogo foi mais uma vez o argentino Manu Ginóbili, que marcou 22 pontos, pegou quatro rebotes e seis assistências. Ele já havia garantido o triunfo do Spurs no confronto anterior com o Nuggets ao marcar a cesta decisiva a quatro segundos do fim.

Apesar da derrota de sua equipe, Nenê levou a melhor sobre Thiago Splitter no duelo dos brasileiros. Ele anotou 19 pontos, pegou cinco rebotes e deu quatro assistências, enquanto que seu companheiro de seleção fechou a partida com 12 pontos, nove rebotes e uma assistência.

Com o resultado, o Spurs chegou à 25ª vitória em 28 jogos - é o 11º melhor começo de temporada de uma equipe em todos os tempos da NBA. O Denver, que não pôde contar com o armador Carmelo Anthony, de luto pelo falecimento de uma irmã, amargou sua 11ª derrota em 27 jogos.

Os outros dois brasileiros da NBA foram derrotados nesta quinta. Anderson Varejão marcou quatro pontos, pegou 13 rebotes e distribuiu duas assistências no revés do Cleveland Cavaliers por 98 a 84 diante do Atlanta Hawks, que chegou à oitava vitória seguida graças à boa atuação de Joe Johnson, autor de 23 pontos.

Leandrinho teve atuação destacada, mas não conseguiu evitar que o Toronto Raptors caísse por 115 a 93 diante do Detroit Pistons. O ala-armador jogou 26 minutos e foi o cestinha da equipe canadense, com 21 pontos, um rebote e quatro assistências. O Pistons contou com noite inspirada do veterano Richard Hamilton, que marcou 35 pontos, sua melhor marca na temporada.

O Chicago Bulls manteve sua ascensão ao bater o Washington Wizards por 87 e 80 e alcançar a nona vitória nos últimos 10 jogos. A equipe da Divisão Central mais uma vez foi comandada pela dupla Carlos Boozer e Derrick Rose - o primeiro marcou 30 pontos, e o segundo, 25.

Quem também ampliou a boa fase foi o Boston Celtics, que ganhou seu 14.º jogo em sequência - a melhor série da temporada - ao fazer 84 a 80 no Philadelphia 76ers. Ray Allen marcou 22 pontos e foi o jogador com atuação mais destacada por parte da equipe alviverde. O grandalhão Saquille O''Neal terminou a noite com 13 pontos, um a menos que Kevin Garnett.

A NBA não terá rodada nesta sexta-feira, véspera de Natal. No sábado, a principal atração será o duelo entre as duas maiores estrelas da liga: o Los Angeles Lakers, de Kobe Bryant, encara o Miami Heat, de LeBron James.

Resultados desta quarta na NBA:

Atlanta Hawks 98 x 84 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 80 x 87 Chicago Bulls

Toronto Raptors 93 x 115 Detroit Pistons

Boston Celtics 84 x 80 Philadelphia 76ers

New York Knicks 112 x 98 Oklahoma City Thunder

New Orleans Hornets 105 x 91 New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves 107 x 112 Utah Jazz

San Antonio Spurs 109 x 103 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 92 x 97 Houston Rockets

Jogos de quinta na NBA:

New York Knicks x Chicago Bulls

Orlando Magic x Boston Celtics

Los Angeles Lakers x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Portland Trail Blazer