Nenê brilha na prorrogação, mas não evita vitória do Thunder

A ótima atuação do pivô brasileiro Nenê Hilário, especialmente na prorrogação, não evitou que o Washington Wizards fosse derrotado na rodada de quarta-feira da NBA. Atuando em casa, a equipe acabou sendo derrotada pelo Oklahoma City Thunder por 105 a 103.

Nenê foi o principal anotador do Wizards na partida com 24 pontos, convertendo nove de 14 arremessos de quadra e seis de nove tiros livres, além de ter obtido quatro rebotes e dado três assistências nos 34 minutos em que permaneceu em quadra. E 9 desses 24 pontos foram anotados na prorrogação, quando o Wizards marcou 11, dois a menos do que o Thunder.

John Wall, com 18 pontos e 13 assistências, e Paul Pierce, com 14 pontos e 12 assistências, também se destacaram pelo Wizards, que agora soma 29 vitórias e 14 derrotas, na vice-liderança da Conferência Leste.

Mas foram Russel Westbrook e Kevin Durant que decidiram a partida. Durant foi o cestinha do duelo com 34 pontos, dois a mais do que Westbrook, ainda mais importante ao fazer a cesta que levou o duelo para a prorrogação e depois a que definiu o triunfo do Thunder a 0.9 segundo do encerramento do tempo extra.

Steven Adams também se destacou ao conquistar 20 rebotes para o time de Oklahoma. Assim, o Thunder venceu o quarto jogo seguido e chegou aos 22 triunfos em 42 partidas, na nona posição no Oeste.

A rodada de quarta da NBA foi especial para o Atlanta Hawks, que conquistou a 14ª vitória consecutiva e igualou a melhor série da história da franquia, obtida na temporada 1993/1994, ao derrotar o Indiana Pacers por 110 a 91, em casa.

Jeff Teague somou 17 pontos e 11 assistências, enquanto DeMarre Carroll também anotou 17 pontos pelo Hawks, o líder da Conferência Leste com 35 triunfos e oito derrotas. C.J. Miles foi o cestinha do jogo ao marcar 18 pontos pelo Pacers. O time de Indianápolis venceu apenas 15 de 44 partidas disputadas e está em 11º lugar no Leste, fora da zona de classificação para os playoffs.

Já o Cleveland Cavaliers conquistou o quarto triunfo consecutivo ao bater o Utah Jazz por 106 a 92, em casa. O astro LeBron James voltou a brilhar, sendo o cestinha do confronto com 26 pontos, além de ter dado nove assistências e obtido sete rebotes.

Kevin Love também se destacou, com 19 pontos e 13 rebotes, enquanto Timofey Mozgov anotou 16 pontos e obteve 11 rebotes pelo Cavaliers, o quinto colocado da Conferência Leste com 23 vitórias e 20 derrotas. Enes Kanter somou 24 pontos e 17 rebotes pelo Jazz, o antepenúltimo colocado do Oeste com 14 triunfos em 42 partidas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 78 x 76 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 106 x 92 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 91 x 98 New York Knicks

Atlanta Hawks 110 x 91 Indiana Pacers

Detroit Pistons 128 x 118 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 92 x 86 Toronto Raptors

Minnesota Timberwolves 75 x 98 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 96 x 80 Los Angeles Lakers

Washington Wizards 103 x 105 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 118 x 113 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 100 x 103 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 126 x 113 Houston Rockets

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets