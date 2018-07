Nenê e Anderson Varejão perdem na rodada da NBA

Os dois jogadores brasileiros que entraram em quadra na noite de terça-feira foram derrotados na rodada da NBA. Anderson Varejão e Nenê Hilário não conseguiram evitar as derrotas de Cleveland Cavaliers e Denver Nuggets para Philadelphia 76ers e Charlotte Bobcats, respectivamente, ambas fora de casa.

O Cavaliers não ofereceu resistência ao 76ers e sofreu a quinta derrota consecutiva ao perder por 117 a 97. Varejão teve desempenho discreto e anotou apenas quatro pontos. J.J. Hickson, com 18 pontos, foi o principal jogador da equipe. O Philadelphia foi liderado por Thaddeus Young, que anotou 26 pontos e pegou 11 rebotes. E Spencer Hawes também conseguiu um "double-double", com dez pontos e 12 rebotes.

Já o Nuggets perdeu uma invencibilidade de sete partidas ao ser superado pelo Bobcats por 100 a 98, apesar da boa atuação de Nenê, que terminou o jogo com 12 pontos e seis rebotes. Chauncey Billups, do Nuggets, foi o cestinha da partida, com 25 pontos. Stephen Jackson foi o principal destaque do Bobcats, com 23 pontos, nove rebotes e sete assistências.

Em casa, o Los Angeles Lakers derrotou o Washington Wizards por 115 a 108, liderado por Kobe Bryant, que foi o cestinha da partida, com 32 pontos. O espanhol Pau Gasol também teve atuação destacada, com 21 pontos, 14 rebotes e oito assistências. Nick Young, com 30 pontos, e John Wall, com 22 pontos e 14 assistências, foram os principais jogadores do Wizards.

Resultados de 7 de dezembro:

Atlanta Hawks 116 x 101 New Jersey Nets

Charlotte Bobcats 100 x 98 Denver Nuggets

Philadelphia 76ers 117 x 97 Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks 105 x 100 Golden State Warriors

Houston Rockets 97 x 83 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 106 x 99 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 115 x 108 Washington Wizards

Jogos de 8 de dezembro:

Boston Celtics x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

New York Knicks x Toronto Raptors

New Orleans Hornets x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x Miami Heat

Sacramento Kings x Washington Wizards

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers