Nenê é cestinha, decide no fim e dá vitória ao Washington Wizards

WASHINGTON - O brasileiro Nenê Hilário brilhou na rodada de sábado da NBA e foi decisivo para a vitória do Washington Wizards sobre o New Orleans Pelicans, em casa, por 94 a 93 ao fazer a cesta que definiu o placar final da partida quando faltavam 0s3 para o termino do quarto período. Além disso, foi o cestinha do duelo com 30 pontos.

O Wizards perdia por 93 a 92, após Anthony Davis converter dois lances livres, quando faltavam sete segundos para o fim da partida. O time de Washington, então, iniciou um ataque com John Wall, que driblou a marcação e passou para Nenê, que deu uma enterrada com a mão direita, definindo a vitória da sua equipe.

Esta foi a 12ª assistência de Wall na partida. Além disso, ele anotou dez pontos. Nenê acertou 13 de 19 arremessos de quadra e ainda obteve sete rebotes nos 33 minutos em que permaneceu em quadra. O polonês Marcin Gortat também teve boa atuação pelo Wizards, com 16 pontos e dez rebotes. Apesar da derrota, Davis brilhou pelo Pelicans, com 26 pontos e 11 rebotes.

Com esse resultado, o Wizards chegou aos 27 triunfos em 55 partidas, na quinta colocação na Conferência Leste. Já o Pelicans está apenas em 12º lugar no Oeste, com 23 vitórias e 32 derrotas.

OUTROS JOGOS

Também pela rodada de sábado da NBA, o Indiana Pacers venceu, fora de casa, o Milwuakee Bucks por 110 a 100. Paul George anotou 32 pontos e foi o cestinha do duelo, enquanto David West marcou 30. Já Lance Stephenson somou 24 pontos, nove rebotes e oito assistências.

O Pacers, que havia perdido três das últimas cinco partidas, permanece na liderança da Conferência Leste, agora com 42 vitórias e 13 derrotas. Brandon Knight anotou 30 pontos para o Bucks, lanterna do Leste e equipe de pior campana da NBA, com apenas dez triunfos em 55 partidas.

Já o Golden State Warriors conquistou a terceira vitória consecutiva ao bater o Brooklyn Nets, em casa, por 93 a 86, na noite de sábado, mantendo a equipe invicta desde a parada da NBA para a realização do All Star Game. Jermaine O''Neal marcou 23 pontos e obteve 13 rebotes, enquanto Draymond Green somou 18 pontos e dez rebotes pelo Warriors, que superou as ausências de Andrew Bogut e David Lee.

Deron Williams marcou 20 pontos e foi o principal destaque do Nets, o oitavo colocado da Conferência Leste, com 25 vitórias e 28 derrotas. Já o Warriors é o sétimo do Oeste, com 34 triunfos em 56 partidas.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Charlotte Bobcats 92 x 89 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 94 x 93 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 107 x 98 New York Knicks

Detroit Pistons 102 x 113 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 100 x 110 Indiana Pacers

Utah Jazz 104 x 121 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 105 x 98 Boston Celtics

Golden State Warriors 93 x 86 Brooklyn Nets

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Miami Heat x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Toronto Raptors x Orlando Magic

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Phoenix Suns x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves