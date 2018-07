Nenê é cestinha do Washington Wizards em vitória sobre os Kings

WASHINGTON - O brasileiro Nenê Hilário marcou 18 pontos e liderou o Washington Wizards, que contou com uma excelente atuação da sua defesa para derrotar o Sacramento Kings por 93 a 84, em casa, pela rodada de domingo da NBA. Assim, a equipe interrompeu uma série de dois tropeços e voltou a ter 50% de aproveitamento, na quinta colocação na Conferência Leste.

Cestinha do Wizards ao acertar seis de 13 arremessos de quadra e seis de sete lances livres, Nenê também obteve cinco rebotes e deu cinco assistências nos 34 minutos em que permaneceu em quadra. Isiah Thomas anotou 30 pontos e deu oito assistências, enquanto DeMarcus Cousins somou 14 pontos e 12 rebotes, mas acertou apenas três de 16 arremessos de quadra pelo Kings, que está na lanterna da Conferência Oeste, com 17 vitórias e 34 derrotas.

No duelo entre os dois maiores anotadores da temporada 2013/2014 da NBA, Kevin Durant se deu bem melhor contra Carmelo Anthony e liderou o Oklahoma City Thunder na vitória por 112 a 100 sobre o New York Knicks, em casa, pela rodada de domingo. O astro foi o cestinha da partidas com 41 pontos e ainda obteve dez rebotes e deu dez assistências.

A equipe de Oklahoma também acertou 12 arremessos de três pontos. Assim, o Thunder se recuperou da derrota de sexta-feira para o Orlando Magic e segue na liderança da Conferência Oeste da NBA, com 41 vitórias em 53 partidas.

Já Carmelo Anthony marcou apenas 15 pontos pelo Knicks, um a menos do que Raymond Felton e Amare Stoudemire. Esta foi a quarta derrota nos últimos cinco jogos da equipe de Nova York, apenas a décima colocada na Conferência Leste, com 20 vitórias e 31 derrotas.

Após surpreender o Thunder na última sexta-feira, o Orlando Magic voltou a superar outro líder de conferência. Pela rodada de domingo, a equipe da Flórida derrotou o Indiana Pacers, equipe primeira colocada do Leste e dona da melhor campanha da NBA, por 93 a 92, em casa. Victor Oladipo liderou o Magic com 23 pontos, sendo 13 anotados no último quarto, e Nikola Vucevic somou 19 pontos e 13 rebotes.

Apesar da nova vitória expressiva, a equipe da Flórida ocupa apenas o 13º lugar no Leste, com 16 triunfos e 37 derrotas. Paul George foi o cestinha da partida com 27 pontos, mas não impediu a derrota do Pacers, apenas a 11ª em 50 jogos disputados nesta temporada.

O Cleveland Cavaliers conquistou a segunda vitória consecutiva ao bater o Memphis Grizzlies por 91 a 83, em duelo definido apenas na prorrogação, em casa. Kyrie Irving foi o cestinha da partida com 28 pontos e o brasileiro Anderson Varejão somou 14 rebotes, cinco assistências e quatro pontos nos 43 minutos em que permaneceu em quadra pelo Cavaliers, o 11º colocado na Conferência Leste, com 18 triunfos e 33 derrotas. Nick Calathes marcou 17 pontos para o Grizzlies, que perdeu três das últimas quatro partidas e está em nono lugar na Conferência Oeste, com 27 vitórias em 50 partidas.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder 112 x 100 New York Knicks

Los Angeles Lakers 86 x 92 Chicago Bulls

Boston Celtics 91 x 102 Dallas Mavericks

Brooklyn Nets 93 x 81 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 91 x 83 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 93 x 92 Indiana Pacers

Washington Wizards 93 x 84 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 123 x 78 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers x Denver Nuggets

Toronto Raptors x New Orleans Pelicans

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Golden State Warriors x Philadelphia 76ers