Nenê é cestinha e lidera Wizards em vitória na NBA

Apesar de ter uma das piores campanhas da NBA, o Wizards venceu oito das últimas nove partidas como mandante, incluindo triunfos sobre algumas das principais equipes da liga norte-americana de basquete, como Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, New York Knicks e Los Angeles Clippers.

Essa foi apenas a segunda derrota do Nets nesta temporada para uma equipe com menos de 50% de aproveitamento. O duelo, porém, praticamente foi definido no primeiro tempo, quando o Wizards foi ao intervalo vencendo por 51 a 31. Deron Williams foi o principal destaque do Nets ao anotar 20 pontos.

Líder da Conferência Leste da NBA, o Miami Heat derrotou o Los Angeles Clippers com tranquilidade na noite de sexta por 111 a 89, em casa. A equipe dominou completamente o segundo e terceiro períodos, vencidos por 32 a 21 e 31 a 18, respectivamente, e foi novamente liderada por LeBron James, cestinha do jogo com 30 pontos, 10 a mais do que Dwyane Wade. Assim, o Heat passa a somar 21 vitórias em 24 partidas como mandante nesta temporada.

LeBron acertou nove de 11 arremessos de quadra e acabou sendo poupado no último período. Esta foi a quarta partida seguida em que o astro fez ao menos 30 pontos. Assim, ele empatou com Wade como únicos jogadores que atingiram essa sequência em 25 anos da franquia. DeAndre Jordan fez 17 pontos para o Clippers, que voltou a contar com Chauncey Billups, Chris Paul e Blake Griffin, recuperados de lesões. O trio, porém, anotou apenas 23 pontos.

O Detroit Pistons encerrou a série de 11 vitórias do San Antonio Spurs, equipe de melhor da campanha na temporada, ao derrotá-lo por 119 a 109, em casa, na noite de sexta. Greg Monroe fez 26 pontos e obteve 16 rebotes, Brandon Knight marcou 24, enquanto Charlie Villanueva anotou 21 pontos para o Pistons, que aproveitou os desfalques do Spurs para vencer.

A equipe de San Antonio não contou com Tim Duncan e Manu Ginóbili, e viu o Pistons abrir 21 pontos de vantagem durante o segundo quarto. O Spurs ainda esboçou uma reação, mas não conseguiu evitar a derrota para um adversário que anotou a sua maior pontuação em uma partida deste campeonato. Tony Parker marcou 31 pontos para o Spurs e o brasileiro Tiago Splitter somou 10 pontos, seis rebotes e uma assistência em 28 minutos.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards 89 x 74 Brooklyn Nets

Charlotte Bobcats 93 x 100 Los Angeles Lakers

Indiana Pacers 98 x 100 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 100 x 111 New Orleans Hornets

Detroit Pistons 119 x 109 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 119 x 108 Orlando Magic

Miami Heat 111 x 89 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 99 x 93 Golden State Warriors

Houston Rockets 118 x 103 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 127 x 96 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 94 x 100 New York Knicks

Utah Jazz 89 x 93 Chicago Bulls

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Utah Jazz