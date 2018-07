Nenê é cestinha em derrota do Wizards na NBA

Nenê atuou por 33 minutos e liderou o Wizards, com 21 pontos e 11 rebotes, atingindo dois dígitos em dois fundamentos pela 80ª vez na sua carreira na NBA. Mesmo assim, o Wizards não conseguiu manter a vantagem de 16 pontos e ainda viu John Wall, que terminou o duelo com apenas oito pontos e três assistências, errar um arremesso de três pontos no final do duelo que empataria o duelo.

Assim, o Hawks obteve a sua terceira vitória consecutiva na temporada 2011/2012 da NBA. Joe Johnson anotou nove dos seus 16 pontos no último quarto da partida, enquanto Josh Smith terminou o duelo com 20 pontos e nove rebotes.

Outro brasileiro a entrar em quadra na rodada de sábado da NBA, Leandrinho Barbosa teve mais sorte ao participar da vitória do Indiana Pacers por 125 a 104 sobre o Milwaukee Bucks, fora de casa. Reserva, Leandrinho atuou por 17 minutos, com nove pontos, três rebotes e uma assistência, contribuindo para a recuperação da equipe, que vinha de derrota para o Phoenix Suns.

George Hill foi o cestinha do duelo com 24 pontos, enquanto Roy Hibbert somou 16 pontos e nove rebotes. Com 22 pontos, Ersan Ilyasova foi o principal destaque do Bucks na partida.

Melhor equipe da temporada 2011/2012 da NBA, o Chicago Bulls conseguiu a sua 40ª vitória no campeonato e já está matematicamente classificado para os playoffs após superar o Toronto Raptors por 102 a 101, fora de casa. O triunfo de sábado foi garantido no instante final da prorrogação, quando Luol Deng converteu um arremesso que colocou a equipe em vantagem e o fez terminar o duelo com 23 pontos. Além disso, obteve dez rebotes.

Carlos Boozer também se destacou pelo Bulls ao somar 24 pontos e dez rebotes. Já C.J. Watson fez 23 pontos. James Johnson, ex-Bulls, anotou 20 pontos para o Toronto. Jose Calderón, com 20 pontos e dez assistências, e Gary Forbes, com 13 rebotes e 12 pontos, foram os outros destaques do Raptors.

Liderado por Blake Griffin e Chris Paul, o Los Angeles Clippers bateu o Memphis Grizzlies por 101 a 85, em casa, e voltou a vencer após três derrotas seguidas. Griffin foi o cestinha do duelo com 20 pontos e ainda obteve dez rebotes, enquanto Paul somou 19 pontos e 13 assistências. Zach Randolph foi o principal jogador do Grizzlies, com 14 pontos e oito rebotes.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Los Angeles Clippers 101 x 85 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 92 x 95 Atlanta Hawks

New Jersey Nets 102 x 89 Charlotte Bobcats

New York Knicks 101 x 79 Detroit Pistons

Chicago Bulls 102 x 101 Toronto Raptors

New Orleans Hornets 86 x 89 San Antonio Spurs

Houston Rockets 99 x 101 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 104 x 125 Indiana Pacers

Golden State Warriors 111 x 108 Sacramento Kings

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Boston Celtics x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies