Nenê é cestinha em vitória do Denver Nuggets na NBA

DENVER - O pivô Nenê Hilário foi decisivo para o segundo triunfo do Denver Nuggets na temporada 2011/2012 da NBA. Na noite de quarta-feira, a equipe derrotou, em casa, o Utah Jazz por 117 a 100, liderado pelo brasileiro, que foi o cestinha da partida, com 25 pontos anotados nos 24 minutos em que permaneceu em quadra.

Nenê converteu dez dos 13 arremessos de quadra que deu na partida, além de acertar os seus cinco lances livres. Além disso, obteve sete rebotes e deu duas assistências. Já Al Jefferson marcou 19 pontos, mas não conseguiu impedir a segunda derrota do Jazz nesta temporada.

O Cleveland Cavaliers conseguiu o seu primeiro triunfo neste campeonato ao superar, fora de casa, o Detroit Pistons por 105 a 89. Titular, o brasileiro Anderson Varejão atuou por 23 minutos, com dez pontos, sete rebotes e uma assistência. Já Samardo Samuels anotou 17 pontos para o Cavaliers. Ben Gordon foi o cestinha da partida, com 25 pontos, mas não evitou a derrota do Detroit, que agora acumula duas derrotas em duas partidas disputadas.

O Toronto Raptors tropeçou na sua primeira partida como mandante na temporada 2011/2012 da NBA ao ser superado pelo Indiana Pacers por 90 a 85, na noite de quarta-feira. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 20 minutos pela equipe canadense e teve desempenho discreto, com nove pontos e dois rebotes.

Danny Granger foi o principal destaque do segundo triunfo do Pacers na temporada ao anotar 21 pontos, sendo nove no último quarto. Roy Hibbert, com 12 pontos e dez rebotes, e Darren Collison, com dez pontos e 12 assistências, deixaram a quadra com um "double-double". DeMar DeRozan, do Raptors, foi o cestinha da partida com 22 pontos, um a mais do que o italiano Andrea Bargnani.

O Oklahoma City Thunder conseguiu a sua terceira vitória em três jogos realizados nesta temporada ao superar, fora de casa, o Memphis Grizzlies por 98 a 95. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 32 pontos e definiu o triunfo do Thunder ao converter dois lances livres no segundo final da partida. Zach Randolph, com 24 pontos e 12 rebotes, Rudy Gay, com 19 pontos e 12 rebotes, e Marc Gasol, com 16 pontos e 12 rebotes, foram os destaques do Grizzlies.

O Miami Heat manteve a sua invencibilidade e conquistou a terceira vitória na temporada ao derrotar o Charlotte Bobcats por 96 a 95. A vitória foi definida com uma cesta de Dwyane Wade quando faltavam 2,9 segundos para o encerramento do jogo. LeBron James foi o cestinha da partida com 35 pontos e Chris Bosh anotou 25. Gerald Handerson, com 21 pontos, e Boris Diaw, com 16 pontos e 16 rebotes, foram os destaques do Bobcats.

O Boston Celtics segue sem vencer na temporada 2011/2012 da NBA. Fora de casa, a equipe sofreu a sua terceira derrota ao perder para o New Orleans Hornets por 97 a 78. Jarrett Jack, com 21 pontos, e Carl Landry, com 20 pontos e 11 rebotes, lideraram o Hornets. Ray Allens fez 15 pontos e foi o principal jogador do Celtics, que perdeu os três primeiros jogos do campeonato pela primeira vez desde a temporada 2006/2007.

Depois de superar o Chicago Bulls na segunda-feira, o Golden State Warriors conseguiu novo triunfo sobre uma poderosa equipe da Conferência Leste da NBA. Na noite de quarta-feira, a equipe superou o New York Knicks por 92 a 78. Monta Ellis foi o cestinha da partida, com 22 pontos. Amare Stoudemire, com 16 pontos e 10 rebotes, foi o destaque do Knicks.

O San Antonio Spurs venceu, em casa, o Los Angeles Clippers por 115 a 90, com 24 pontos do argentino Manu Ginóbili. Blake Griffin foi o cestinha do duelo, com 28 pontos, mas não conseguiu evitar o revés do Clippers.

Resultados de 28 de dezembro:

Toronto Raptors 85 x 90 Indiana Pacers

Charlotte Bobcats 95 x 96 Miami Heat

Atlanta Hawks 101 x 83 Washington Wizards

Detroit Pistons 89 x 105 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 95 x 98 Oklahoma City Thunder

New Orleans Hornets 97 x 78 Boston Celtics

San Antonio Spurs 115 x 90 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 117 x 100 Utah Jazz

Phoenix Suns 83 x 103 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 92 x 78 New York Knicks

Jogos de 29 de dezembro:

Orlando Magic x New Jersey Nets

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x New York Knicks