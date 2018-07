Nenê é cestinha em vitória do Wizards sobre o Knicks na NBA

O Washington Wizards contou com uma noite inspirada do brasileiro Nenê para vencer mais uma na temporada 2014/2015 da NBA. O quarto colocado da Conferência Leste passou na noite de quarta-feira pelo New York Knicks, time de pior campanha na liga, por 101 a 91, em casa. O pivô anotou 20 pontos, além de seis rebotes, e terminou como cestinha.

Foi a 24.ª vitória do time da capital norte-americana, que está encaminhado para os playoffs. O Wizards ainda contou com os 18 pontos e oito assistências do armador John Wall para triunfar na quarta. Por outro lado, os 17 pontos do armador José Calderón de nada adiantaram ao Knicks, que amargou sua 33.ª derrota em 38 jogos.

Se o Wizards segue bem no Leste, o Atlanta Hawks está ainda melhor. A equipe da Geórgia emendou sua sexta vitória seguida e lidera a conferência de forma surpreendente. A vítima da vez foi o forte Memphis Grizzlies, terceiro colocado do Oeste, que caiu por 96 a 86 fora de casa.

Em noite pouco inspirada de Al Horford e Paul Millsap, que terminaram com 12 e 11 pontos, respectivamente, o destaque do Hawks foi o armador Jeff Teague, autor de 25 pontos e seis assistências. Pelo Grizzlies, Mike Conley tentou dar o troco e terminou com 17 pontos e nove rebotes, mas não foi o suficiente.

Enquanto o Hawks lidera o Leste, a melhor campanha do Oeste e da liga até o momento é do Golden State Warriors. O time de Oakland venceu a quinta seguida ao fazer 117 a 102 no Indiana Pacers, em casa, e chegou a 28 triunfos em 33 jogos. O Pacers, por sua vez, é o nono do Leste, com 14 vitórias.

Mais uma vez, o destaque do Warriors foi a dupla de armadores formada por Stephen Curry e Klay Thompson. Curry terminou com um "double-double", ao anotar 21 pontos e 15 assistências, mas Thompson foi ainda melhor. Ele anotou 40 pontos, sendo 18 em bolas de três, e liderou a vitória.

Ainda no Oeste, o Houston Rockets segue firme em busca de uma vaga nos playoffs. O quinto colocado da conferência derrotou fora de casa o Cleveland Cavaliers, que segue sem LeBron James, por 105 a 93. James Harden anotou 21 pontos para o time texano, mas o destaque saiu do lado do Cavaliers: Kyrie Irving, cestinha com 38 pontos.

A quarta-feira também teve um duelo de duas equipes que vinham embaladas, com seis vitórias seguidas cada. Mas quem chegou à sétima foi o Detroit Pistons, que derrotou o Dallas Mavericks mesmo fora de casa por 108 a 95. Dirk Nowitzki até anotou 19 pontos, mas viu Greg Monroe sair como cestinha, com 27 pontos, além de 18 rebotes. D.J. Augustin ainda deixou o banco para marcar 26 pontos pelo Pistons.

Melhor para o Los Angeles Clippers, que sonha em se aproximar das primeiras posições do Oeste. Sexto colocado, o time venceu o clássico da cidade diante do Lakers na quarta, por 114 a 89. Os 27 pontos de Blake Griffin, além dos 24 pontos e 11 assistências de Chris Paul, conduziram o nono triunfo do Clippers nos últimos dez jogos contra o Lakers.

Confira os resultados de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 98 x 94 New Orleans Pelicans

Cleveland Cavaliers 93 x 105 Houston Rockets

Philadelphia 76ers 77 x 97 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 101 x 91 New York Knicks

Atlanta Hawks 96 x 86 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 81 x 89 Boston Celtics

Chicago Bulls 77 x 97 Utah Jazz

Dallas Mavericks 95 x 108 Detroit Pistons

Denver Nuggets 93 x 90 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 111 x 113 Phoenix Suns

Sacramento Kings 104 x 83 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 117 x 102 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 114 x 89 Los Angeles Lakers

Acompanhe as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Toronto Raptors x Charlotte Hornets

New York Knicks x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Miami Heat